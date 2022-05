Pendant six mois, de décembre 2020 à juin 2021, la réalisatrice Mélissa Beaudet a suivi le personnel et les personnes résidentes de l’un des plus gros centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec, celui de Notre-Dame-de-la-Merci, dans le nord de Montréal. Les 10 émissions de cette série documentaire sont diffusés tous les samedis à 12 h 30 du 14 mai au 16 juillet 2022.