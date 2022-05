Les confidences des dragonnes et des dragons

À la télévision, on voit les dragonnes et les dragons poser des questions financières ou stratégiques, remettre en question, négocier, évaluer. Parfois, on les voit s’émouvoir, pleurer, et compatir. Mais dans la vie, quels sont leurs petits secrets, leurs ambitions et leurs priorités? Les six entrepreneurs et entrepreneures entrouvrent la porte de leur jardin secret.