Gala Québec Cinéma : votez pour votre film préféré

Du 16 mai au 3 juin 2022, le public est invité à voter pour l’Iris Prix du public du Gala Québec Cinéma. Les finalistes de cette catégorie sont les 10 films ayant enregistré le plus grand nombre d’entrées dans les salles de cinéma du Québec. Le film gagnant sera dévoilé en direct le dimanche 5 juin prochain.

Découvrez les finalistes

L’arracheuse de temps, de Fred Pellerin

En 1927, la foudre s’abat sur le pommier de Saint-Élie-de-Caxton. Loin d’être un bête événement naturel, c’est surtout le signe que la Mort s’invite dans le petit village, et, avec elle, mythes et histoires. Lire la suite.

Au revoir le bonheur, de Ken Scott

Ils sont quatre frères, aussi différents que faire se peut. Bien sûr, ces différences se révéleront encore davantage lorsque le père mourra et qu’ils devront décider quoi faire de la maison familiale aux Îles-de-la-Madeleine. Lire la suite.

Le guide de la famille parfaite, de Louis Morissette, François Avard et Jean-François Léger

Et si derrière la belle image se cachait des abymes de mal-être et d’anxiété? Centré autour de la relation entre un père et sa fille adolescente. on retrouve humour noir et un sens du drame pour observer comment l’intensité de certains parents finit par ruiner la vie de certains enfants. Lire la suite.

Maria, de Mariana Mazza et Justine Phillie

Mariana Mazza s’invente un personnage de paumée trentenaire devenant malgré elle prof au secondaire, et invente une autre voie, qu’elle définit elle-même comme un baume doux-doux-doux . Lire la suite.

Maria Chapdelaine, de Sébastien Pilote

En 1913, Louis Hémon, un Français installé pour six mois au Lac-Saint-Jean, écrit un roman iconique de l’identité et du territoire québécois : Maria Chapdelaine. Adapté trois fois au cinéma, dont une par Gilles Carle, en 1983, le roman devient sous l’œil de Sébastien Pilote un exemple rare de grand film classique québécois. Lire la suite.

Les oiseaux ivres, de Sara Mishara et Ivan Grbovic

Willy est amoureux fou de Marlena, promise d’un chef de cartel au Mexique. Alors les deux prennent la fuite, chacun de leur côté, espérant pouvoir se retrouver. C’est ainsi que Willy se retrouve au Québec, comme travailleur dans la ferme de la famille Vinet. Lire la suite.

Une révision, de Louis Godbout et Normand Corbeil

Liberté d’enseignement, culture de l’annulation, identité et tolérance; autant de thèmes autour desquels Une révision gravite, en se focalisant toutefois sur le principe de réussite à tout prix guidant l’institution scolaire. Lire la suite.

Sam, de Yan England et André Gulluni

Sam raconte l’histoire d’un jeune athlète de 22 ans de haut niveau en natation et dont le rêve est d’aller aux Jeux olympiques. Entre-temps, un drame survient dans sa vie. Lire la suite.

Les vieux chums, de Claude Gagnon

L'un revient, l’autre est resté. L’un est poussé par la force des dernières fois, l’autre par un lien que rien ne peut abîmer. L’un se sait condamné par un cancer, l’autre l’accompagnera. C’est cette amitié d’enfance que la mort va renouer que filme Claude Gagnon. Lire la suite.

La parfaite victime, de Monic Néron et Émilie Perreault

Le documentaire La parfaite victime, des journalistes Monic Néron et Émilie Perreault, a fait grand bruit à sa sortie au cinéma. Après le mouvement #MoiAussi, les deux journalistes ont suivi le parcours de victimes dans le système judiciaire. Lire la suite.

Votez jusqu'au 3 juin 2022

Le Gala Québec Cinéma, dimanche 5 juin à 20 h sur ICI Télé