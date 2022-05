La soirée est (encore) jeune, c’est fini!

La soirée est (encore) jeune est une émission d’actualité et d’humour diffusée sur ICI Première les samedis et dimanches à 17 h.

Jean-Philippe Wauthier sur le plateau de Bonsoir bonsoir! Photo : La production est encore jeune /Karine Dufour

Partir avec un pincement au cœur

Les gars soulignent l’immense liberté dont ils ont bénéficié au cours de toutes ces années, celle de dire tout ce qu’ils voulaient de la façon dont ils le voulaient. En cela, ils ont été accompagnés par un public fidèle. Déjà, les comparses pressentent que l’émotion sera vive dimanche prochain.

On se parlait, Jean-Sébastien et moi, tantôt, et on se disait : on commence à écrire nos textes et déjà on est émotifs. Je me dis, c’est sûr que je vais pleurer. Juste à en parler en ce moment… Olivier Niquet

Élise Guilbault et Catherine Ethier Photo : La production est encore jeune /Karine Dufour

Hommages, adieux et taquineries

Trois habituées de l’émission – Émilie Bibeau, Élise Guilbault et Catherine Ethier – ont rendu hommage aux gars de La soirée à leur façon.

Je vous écoute, puis j’ai l’impression parfois d’être dans la cuisine de trois madames en jaquette qui s’obstinent sur une recette de cipaille! Catherine Ethier

L'hommage des filles aux gars de La soirée :

Taquiner en toute amitié

Louis Morissette, Anne-Marie Cadieux, Nathalie Petrowski et Louise DesChâtelets ont également adopté le ton de l’émission pour leur dire adieu.

Vous avez décidé de partir? Partez! C’est long, là. Ça va, là, le Farewell Tour! Ça va, se la jouer District 31! En dehors de Montréal, tout le monde s’en sacre! Louis Morissette

Ce n’est pas une blague, c’est vraiment la fin

Mais pourquoi partir puisque l’émission fonctionne super bien et que le public est au rendez-vous?

Pour vrai, on est un petit peu tannés de travailler la fin de semaine. Ça affecte nos vies familiales. Jean-Philippe a des enfants en bas âge, Jean-Sébastien a une mère en “haut âge”. On ne fait pas pitié, on a quand même beaucoup de congés chaque année, mais à un moment donné, c’est tough toutes les fins de semaine. Manquer les buts de mes gars au hockey… Olivier Niquet

Récemment, la rumeur disait que les trois amis reviendraient peut-être à la radio dans un nouveau format. Est-ce vrai ou seulement des rumeurs? D’ailleurs, chaque année, ils annoncent la fin de l’émission!

Pour l’instant, c’est vraiment la fin de La soirée. Pour vrai. Ce n’est pas un canular. On ne va pas annoncer dimanche : “C’est une joke, finalement on revient pour une onzième saison!” Ce serait vraiment dégueulasse. Jean-Sébastien Girard

Une autre rumeur

Non, La soirée est (encore) jeune ne sera pas remplacée par Parle parle, jase jase, animée par Sarah-Maude Beauchesne, Rose-Aimée Automne T. Morin et Vanessa Destiné. À la blague, les garçons en avaient fait l’annonce et plusieurs y ont cru! Quoiqu’à bien y penser, ce serait plutôt une bonne idée…

Les deux dernières émissions de La soirée est (encore) jeune seront diffusées les 7 et 8 mai sur ICI Première.

Bonsoir bonsoir!, du lundi au jeudi à 21 h

