Le meilleur de la télé selon Élyse Marquis

Quel est votre premier souvenir de la télévision comme téléspectatrice?

J’ai tellement écouté les émissions jeunesse à Radio-Canada en revenant de l’école. Bobino, Fanfreluche, La ribouldingue, Sol et Gobelet, etc. J’ai eu le grand honneur et bonheur de porter le vrai costume de Picotine lors d’une Fureur spéciale d’Halloween. Je n’en revenais pas! La petite fille en moi était émerveillée!

Picotine (1973) Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

En tant qu’enfant unique, regardiez-vous beaucoup la télévision avec vos parents?

Je me souviens de l’émission Les héros du samedi qu’on regardait en famille. J’ai longtemps fait de la gymnastique artistique et j’aimais voir d’autres jeunes exceller dans leur sport.

Les héros du samedi (1974) Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Enfant ou adolescente, étiez-vous du genre à faire partie d’un fan-club ou à écrire à vos vedettes préférées?

OUI! Tellement! J’étais une fan finie de Denis Bouchard et de Normand Brathwaite quand ils jouaient dans Pop citrouille. Je leur ai écrit à tous les deux. Denis Bouchard m’a répondu et a accepté de me rencontrer pour répondre à mes questions (je lui ai dit que je faisais un travail sur lui à l’école, ce qui n’était pas vrai). Il a été tellement gentil et généreux. Il m’a invitée à passer la journée en studio pour voir un tournage de Pop citrouille. Je capotais!

Je me rappelle encore le sentiment que j’avais en entrant à Radio-Canada et en découvrant l’envers du décor. C’est à ce moment que j’ai cru que mon rêve de devenir comédienne était possible.

Pop citrouille (1981) Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Qu’aimiez-vous regarder avec votre fille lorsqu’elle était enfant?

J’ai beaucoup regardé Toc toc toc avec Alice. Quelle émission merveilleuse! Tout était excellent : les textes, les comédiens, la réalisation. Elle a même eu la chance de visiter le plateau.

Regardez-vous les sports à la télé?

Je regardais souvent le hockey à la télévision avec mon père quand j’étais petite. J’apprenais les statistiques des joueurs par cœur. Je me souviens encore de la voix de René Lecavalier, qui décrivait si bien les matchs, et de l’indicatif musical de La soirée du hockey.

Montage d'archives, René Lecavalier, 1944-1994

Quelle émission vous fait pleurer?

Je ne manque jamais un épisode de Deuxième chance et de Faire œuvre utile. Les animatrices entrent en douceur dans la vie des gens et tentent de les aider à panser leurs blessures. C’est très touchant et pas du tout sensationnaliste.

Monic Néron Photo : Zone 3

Quel genre de téléréalité préférez-vous?

Je l’avoue : j’aime beaucoup les téléréalités! J’ai vu toutes les saisons de Big Brother USA. J’écoute Big Brother célébrités ainsi qu’Occupation double. Et Les chefs!, bien entendu!

À quelle émission vouez-vous un culte?

J’ai écouté toutes les saisons de Grey’s Anatomy. Bien que je sois moins attachée aux personnages et à l’histoire à présent, je ne manquerais pas un épisode.

Meredith (Ellen Pompeo) en salle d'opération Photo : abc/Mitch Haaseth

Quelle émission qui n’est plus en ondes regrettez-vous?

Mes parents regardaient religieusement Les beaux dimanches. Pendant la pandémie, il y a eu une plus grande offre télévisuelle de pièces de théâtre. J’ai beaucoup aimé La face cachée de la lune de Robert Lepage [diffusée à Télé-Québec].

Quelle émission est pour vous un service essentiel?

J’ai adoré les deux premières saisons de Ted Lasso [tout comme Gildor Roy]. J’aime beaucoup ce personnage qui peut sembler bonasse et même un peu niais par moments.

J’aime voir une émission dans laquelle la gentillesse triomphe!

Jouez-vous dans votre salon durant les jeux télévisés?

Bien sûr! J’adore les jeux télévisés! [On ne sait pas trop pourquoi, mais on s’en doutait!] J’aime beaucoup Au suivant et 100 génies. Et oui, je joue dans mon salon!

J’ai été membre d’une équipe de Génies en herbe au secondaire, alors j’ai pas mal aiguisé mes connaissances générales.

Quelle émission coup de cœur aimeriez-vous faire découvrir à tout le monde?

J’aime beaucoup l’émission Tenir salon, animée par Sophie Fouron [qui fait la tournée des salons de coiffure pour recueillir des confidences et des histoires de vie]. On y découvre le parcours de gens issus de différentes communautés culturelles du Québec.

Sophie Fouron dans le salon Fygaro, tenu par trois barbiers italiens depuis près de 60 ans. Photo : TV5

Les chefs!, le lundi à 20 h sur ICI Télé