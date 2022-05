Des vétérans, des recrues et des « p’tits tannants »!

La chronique de Delphine Morissette :

Delphine Morissette et la minute jeune

Les chroniques de Jean-Sébastien Girard, de Catherine Ethier, de David Goudreault et d’Élise Guilbault

Vous les avez aimées l’an dernier et les revoici cette année! On retrouvera donc à l’émission les contes personnalisés de Simon Boulerice, les préoccupations de Sonia Benezra, les chroniques sexus de Jean-Sébastien Girard, les statistiques de Paul Houde, le franc-parler de Serge Denoncourt, les lettres d’amour de David Goudreault, les conseils de Rita Baga, les coups de cœur littéraires de Mariana Mazza, la créativité de Catherine Ethier, l’humour pince-sans-rire d’Alexandre Barrette et les histoires surprenantes d’Élise Guilbault.

Catherine Ethier Photo : La production est encore jeune/Karine Dufour

Danse, jogging et exposés oraux

Des nouveautés s’ajoutent et piquent déjà notre curiosité.

Avec de l’humour, du punch, et même du mime, Jules, 7 ans et demi, a brisé la glace en présentant une ligne du temps. C’était craquant et très impressionnant! Comme d’autres jeunes le feront cet été, il a répété son exposé oral en studio. Il n’a pas manqué de dire aux personnes sur le plateau d’être attentives, puisqu’il leur poserait des questions à la fin de sa présentation. Ça promet!

Voir l’exposé oral de Jules :

L’histoire du monde par Jules, 7 ans et demi

Autre nouveauté, on aura droit au cours des prochaines semaines à quelques numéros de danse contemporaine, qui accompagneront des prestations musicales. De plus, quelques fois durant l’été, Jean-Philippe Wauthier s’entretiendra avec une personnalité invitée durant une séance de jogging. Rémi-Pierre Paquin et David Savard, qui nous ont tant fait rire l’an dernier, sont de retour, mais dans un tout nouveau rôle : celui de chroniqueurs culturels. On peut s’attendre à tout!

Bonsoir bonsoir!, qui commence sa cinquième saison, est diffusée du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé.