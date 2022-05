« Non, je n’ai pas de Botox! »

Pourquoi avoir fait cette vidéo?

Pour faire évoluer les mentalités, pour que les gens soient bien dans leur peau, avec des rides, des rondeurs, etc.

Commentaires insidieux

Ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux sont gratuits, violents, et ils sont souvent écrits par des femmes, selon la comédienne. C’est comme si quelqu’un cognait à la porte pour dire : Allô, c’est laid tes cheveux! Et non, ça ne se fait pas.

Le commentaire qui revient souvent et qui a fait réagir Patricia Paquin est celui mentionnant qu’elle abusait du Botox.

Heille, cela ne vous regarde pas, qu’on ait du Botox, qu’on ait pris 25 livres, qu’on en ait perdu 15, qu’on ait les cheveux sales, gris, qu’on ait des rides, qu'on ait l'air plus jeunes… Patricia Paquin

On peut essayer de les ignorer ou encore de répondre aux gens qui les écrivent pour essayer de faire de l’éducation et appeler à la bienveillance, mais reste que ces commentaires sont haineux et peu importe la façon dont on les reçoit, ce genre de répliques peuvent blesser.

Détachement

Inspirons-nous de la sagesse de Jay Du Temple et répétons cette phrase comme un mantra :

Moi, ma mère trouve que je suis beau, et pour vrai, c’est juste ça que je veux!

Regarder l’entrevue de Patricia Paquin à Bonsoir bonsoir!

Une vidéo de Patricia Paquin a fait réagir les internautes

Parlant de perceptions du public, Patricia Paquin était de passage à l’émission Question de jugement la semaine dernière.

Looks et conseils

On y apprenait que 67 % des gens sondés croient qu’elle est plus du genre à donner des conseils non sollicités sur les relations amoureuses que Joël Legendre. C’est peut-être la raison pour laquelle le public est si enclin à critiquer son apparence!

L'avis de tout un chacun

Le lendemain, toujours à Question de jugement, alors qu’elle nous avouait candidement avoir été obligée d’emprunter des vêtements à Isabelle Racicot pour le tournage de l’émission (un dégât est si vite arrivé), le public l’a heureusement épargnée, elle n’est pas, selon lui, celle qui semble donner son avis sur le look des gens qui essaient des vêtements dans les magasins. Regardez l’extrait pour voir si le public a attribué cette caractéristique à Vincent Graton, à Joël Legendre ou à Isabelle Racicot.

