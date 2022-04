Les bons coups d’Infoman

Pour votre plaisir, on a sélectionné les meilleurs bons coups. Bon visionnement et éclats de rire!

Après sa formation avec la comédienne Danielle Fichaud (oui, celle qui a joué Maman Dion dans le film Aline), Jean-René passe à l’action et joue dans un épisode de District 31. L’aviez-vous reconnu?

Jean-René joue le taupin dans District 31

2 - MC Gilles à la manifestation de Québec

Alors que Jean-René Dufort était à la manifestation des camionneurs et camionneuses d’Ottawa, MC Gilles s’est dirigé vers Québec. Ce dernier nous fait un résumé des différents discours qui laissent Jean-René perplexe.

MC Gilles à la manifestation de Québec

Chantal Lamarre vous offre, en compagnie de Marie Plourde, un Immeubles Lam-Plou spécial exode des Montréalais et Montréalaises en banlieue ou à la campagne. Attention : on sait ce qu’on perd, pas ce qu’on gagne!

Exode de la ville : paradis à tous les prix!

En compagnie de Jean-René Dufort, Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, a offert un cours rapide de géopolitique pour comprendre la situation en Ukraine, et ce, avant l’invasion.

L'Ukraine pour les nuls

À une certaine époque, pas si lointaine, il y avait une abondance d’hebdomadaires artistiques. Aujourd’hui, tout est sur le web. Chantal Lamarre titille notre fibre nostalgique en nous ramenant dans le passé.

La glorieuse époque des hebdomadaires artistiques

Jean-René Dufort partage un moment avec le comédien et metteur en scène wendat Charles Bender. Et MC Gilles explore l’appropriation culturelle dans les chansons québécoises en compagnie de la doctorante en sociologie et fondatrice de la Coop Nitaskinan, Karine Awashish.

Infoman et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Alors que la Russie a envahi l’Ukraine, Jean-René Dufort se demande à quoi sert cette organisation. Il en discute avec Me André Sirois, avocat à l'Organisation des Nations unies (ONU).

L’ONU, à quoi ça sert?

C’est le temps de semer. MC Gilles revêt donc ses habits de jardinier et s'intéresse aux graines et semences avec l’animatrice de La semaine verte, Catherine Mercier.

La grainothèque de Saint-Anne-de-la-Pérade

