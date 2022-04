Premier Téléjournal présenté en direct de la nouvelle Maison de Radio-Canada

Ce changement de décor représente un défi d’envergure! Les équipes, tant technique que du côté de la recherche, ont besoin de trouver rapidement leur repère dans ce nouvel environnement de travail. Les nouvelles n’attendent pas, et il n’y a aucune place à l’erreur pour les directs.

Soyez témoin des premières minutes qui ont précédé cette « diffusion inauguration » et découvrez les premières impressions des chefs d’antenne dans leur nouveau studio.

Si eux [techniciens et techniciennes en régie] sont contents, moi je suis content! Patrice Roy

Régie de la nouvelle Maison de Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Nous avons fait une petite incursion dans les bureaux, en régie et sur le plateau du Téléjournal pour mieux comprendre toute la logistique mise en place et découvrir la nouvelle apparence du studio. Céline Galipeau se sent fébrile : Tout est différent! Même les vêtements [pour s'accorder avec le nouveau décor plus chargé]. Il faut apprendre à utiliser les écrans, se familiariser avec les distances, etc. C'est une question d’habitude. – Céline Galipeau

Personnes invitées : Sébastien Jutras (réalisateur-coordonnateur, Le téléjournal 18 h), Patrice Roy (journaliste-présentateur, Le téléjournal 18 h); Céline Galipeau (journaliste-présentatrice, Le téléjournal 22 h), Charles Arsenault (réalisateur, Le téléjournal 18 h), Luc Bouchard (directeur technique), Mathieu Carli (réalisateur, Le téléjournal 22 h).

Le Téléjournal : En direct de la nouvelle Maison de Radio-Canada

Ce nouveau terrain de jeu est équipé, entre autres, de plus d'écrans, pour une expérience immersive. Verra-t-on des personnes invitées apparaître en hologrammes en studio? À suivre!

Le mot de Cambronne aux chefs d’antenne et leur équipe pour cette nouvelle aventure en direct de leur beau studio tout neuf de la nouvelle Maison de Radio-Canada.