Une soirée spéciale pour District 31

À 19 h 30, Infoman présentera une émission spéciale d’une heure dans laquelle Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles proposeront, en plus de leur émission normale, trente minutes de contenu supplémentaire surprise en lien avec District 31. Jean-René Dufort sera sur le plateau de la série policière et visitera les archives de la Sûreté du Québec. De plus, il sera accompagné, entre autres, de Danielle Fichaud, Fabien Cloutier, Michel Charette, Pascal Montpetit ainsi que plusieurs autres personnes dont on ne nous a pas dévoilé les noms pour le moment.

À 20 h 30, Jean-Philippe Wauthier animera une édition spéciale de 90 minutes de Bonsoir bonsoir! en compagnie de nombre d'interprètes et d'artisans et artisanes de District 31. Parmi ces gens, notons la présence de Luc Dionne, de Fabienne Larouche, de Michel Charette, de Catherine Proulx-Lemay, de Catherine St-Laurent, de Vincent-Guillaume Otis, d'Eve Landry, de Pascale Montpetit, de Jeff Boudreault, de Sébastien Huberdeau et de Cynthia Wu-Maheux.

C’est une soirée spéciale à ne pas manquer!

Regardez les émissions en direct

cbft en direct

Connais-tu ton district?

Voici un questionnaire sur les 6 saisons de District 31 qui comporte 31 questions et qui s’adresse aux plus grands et grandes fans de la série!