Le meilleur de la télé selon Debbie Lynch-White

Après la Bolduc au cinéma, y a-t-il une autre personnalité que vous aimeriez incarner à la télévision?

Ginette Reno! Je pense que, physiquement, ça se peut. Il y a une facette d'elle qui m'a toujours intriguée. C'est une femme entière, et il y en aurait long à raconter et à découvrir. Et aussi France Castel. Cette femme m'inspire tellement par sa force! Sa vie ferait un maudit bon film!

Debbie Lynch-White aimerait incarner Ginette Reno au cinéma. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Enfant ou adolescente, regardiez-vous la télé avec votre père ou votre mère?

Avec les deux! Ça allait du hockey à La petite vie en passant par Seinfeld.

Dans quelle série auriez-vous aimé vivre (pas jouer, mais être dans la vraie vie)?

Dans Friends! Dans ma tête, ils étaient un peu mes amis pour vrai. J'aurais tellement aimé être dans leur gang. On aurait du fun en maudit!

Le contact humain dans toute sa splendeur : les acteurs de la série Friends Photo : Getty Images

Quelle émission ou quelle série vous fait rire à tous les coups?

La meilleure comédie, à mon avis, c'est Modern Family. Je ne me tanne pas, c'est tellement bien écrit et les acteurs sont incroyablement bons et punchés.

Une scène tirée de la septième saison de «Modern Family» Photo : Walt Disney Television via Getty Images/Eric McCandless

Avez-vous une série ou une émission à laquelle vous vouez un culte?

Friends! [évidemment] Je suis même allée visiter les studios de Warner, je me suis assise sur le divan mythique et j'ai versé une petite larme. Ha! Ha!

Quelle série télé avez-vous dévorée au point de repousser certaines obligations?

La servante écarlate [adaptée du roman dystopique de Margaret Atwood]. Ma blonde et moi nous sommes couchées très tard à cause de cette série, même si le cadran sonnait de bonne heure le lendemain!

Elisabeth Moss dans La servante écarlate (The Handmaid's Tale) Photo : La Presse canadienne/Hulu

De quelle vedette de la télé êtes-vous fan?

Je dois avouer que j'ai peut-être un p'tit côté fan de Véronique Cloutier quand je la croise!

Elle a tellement marqué mon enfance à Musique Plus. Elle est un peu comme une icône pour moi.

Quel indicatif musical d’émission mettriez-vous comme sonnerie de cellulaire?

Les Intrépides! [série jeunesse franco-québécoise des années 1990 avec Jessica Barker et Loràn Deutsch].

Quelle émission, qui n’est plus en ondes, regrettez-vous?

Radio enfer! J'ai tellement trippé sur ce show!

Quelle émission vous a fait voir la vie différemment?

Je vais prêcher pour ma paroisse, mais Unité 9 et Une autre histoire m'ont beaucoup ouvert [l’esprit] sur la réalité des femmes incarcérées ainsi que sur la maladie d'Alzheimer. J'ai adoré découvrir ces univers.

Ces fictions ont changé mon regard et mon empathie à jamais.