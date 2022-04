Regardez le documentaire Loto-Méno

Les trois épisodes de Loto-Méno seront diffusés du lundi 11 avril au mercredi 13 avril à 21 h sur ICI Télé.

C’est à cause de l’image qu’on a de la femme ménopausée : c’est une vieille fru qui a chaud , caricature à la blague Véronique Cloutier.

Pourtant, la question de la prise en charge de la ménopause, qui jusqu’à maintenant laisse à désirer, est un enjeu de santé publique qui mérite plus d’attention.

Combien de femmes souffrent, reçoivent un mauvais diagnostic et se privent de traitements ou en subissent d’autres qui sont inutiles, seulement parce que le sujet demeure tabou, même dans le milieu médical?

Quand j’ai fermé ma boîte de tampons, j’ai ouvert une boîte de pandore. C’est une quête très personnelle que j’entreprends sous vos yeux. C’est une quête, ce n’est pas une enquête. Je vais raconter mon histoire et laisser des hommes et des femmes raconter la leur. Véronique Cloutier

Épisode 1 : Le néant

Lundi 11 avril à 21 h sur ICI Télé.

Pourquoi les gens sont-ils si peu informés?

L’épisode sera mis en ligne ici après sa diffusion.

C’est triste. On va psychiatriser les femmes, on va les mettre sur toutes sortes de médicaments, parce qu’elles vont développer toutes sortes de problèmes de santé, alors que c’est hormonal à la base. Dre Lyne Desautels

Épisode 2 : Problème personnel ou problème de société

Mardi 12 avril à 21 h sur ICI Télé.

L’épisode sera mis en ligne ici après sa diffusion.

L’aura négative autour de la ménopause est-elle culturelle? La Dre Sylvie Demers, pionnière en dosage d’hormones bio-identiques, croit qu’il est grand temps qu’on revoie la façon dont on traite les femmes.

Épisode 3 : Maintenant on fait quoi?

Mercredi 13 avril à 21 h sur ICI Télé.

Comment avoir accès aux hormones bio-identiques à coût raisonnable?

L’épisode sera mis en ligne ici après sa diffusion.

Avec la participation de : Marie-Soleil Michon, Hélène Bourgeois Leclerc, Guylaine Guay, Anne-Marie Cadieux, Louis Morissette, Michèle Audette, Gentille Menguizani Assih, Sylvie Bouchard, Nicole Desjardins, Isabelle Cloutier, Julie Latour, Cathay Doyon, Audrey Hamel, Sarah Rodrigue (auteure de Maudites hormones), David Morin (son conjoint) et de Sylvie Demers (médecin, biologiste et auteure d’Hormones au féminin : repensez votre santé), Radomir Jarcevic (gynécologue), ainsi que Lyne Desautels et Saideh Khadir (omnipraticiennes).

Loto-Méno épilogue

Un quatrième épisode présentera les répercussions concrètes qu’a eues cette série sur les décideurs, les spécialistes, les médecins et évidemment les citoyens et citoyennes.

À partir du 19 mai sur VÉRO.TV