Un duo improbable dans l’univers de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Voyez la performance de Claude Meunier et Sylvain Roy

Ensemble, ils ont chanté Bonjour Huguette, chanson de Paul et Paul, composée par Claude Meunier dans les années 1990. Pierre-Yves Roy-Desmarais a le souvenir très vif de ce moment où, avec son père, ils ont appris ce morceau, pour la jouer ensemble.

Pierre-Yves Roy-Desmarais. Photo : Radio-Canada

Afin de célébrer l’humoriste et récipiendaire de trois statuettes au dernier Gala les Olivier, dont celui de la découverte de l’année, plusieurs autres artistes et amis sont venus le saluer sur scène. Parmi ceux-ci, notons la présence du groupe Les Trois Accords, Kim Richardson, Rémi-Pierre Paquin et Gilles Girard, Gabrielle Fontaine et Lou-Adriane Cassidy.

En direct de l’univers, le samedi à 19 h sur ICI Télé.