Parler de violence avec justesse

Je pense que je n’ai jamais eu autant le vertige de toute ma vie qu’[en écrivant] sur ce sujet-là. Danielle Trottier

Le vertige de Danielle Trottier

Danielle Trottier est bouleversée par les victimes de violence familiale et conjugale. Elle désire plus que tout leur rendre justice avec ses histoires. Ce sujet, très complexe et encore mal compris, touche tout le monde d’une façon ou d’une autre.

Je l’affirme avec un grand sérieux, je ne connais personne autour de moi qui n’ait pas vécu de violence. Que ce soit à l’école quand il était petit, que ce soit avec son voisin, que ce soit avec son père, sa mère, sa grand-mère, que ce soit avec son gynécologue, que ce soit avec un ami… Je ne connais personne autour de moi qui n’en a pas vécu. Danielle Trottier

Dans ses recherches pour écrire À cœur battant, l’auteure a été ébranlée par l’importance de la violence dans nos sociétés.

Et l’autre affaire qui me donne énormément le vertige, c’est que ce crime-là, le crime de violence conjugale, c’est le crime le plus répandu sur la planète et le plus toléré. […] C’est extrêmement troublant. Moi, comme personne, je suis souvent déstabilisée par ce que je découvre, et il faut que je prenne cette matière première là pour en faire de la fiction. Danielle Trottier

Prolonger la vie d’un personnage marquant

Le personnage de Christophe (Roy Dupuis) sera au centre d’À cœur battant, ce qui réjouit Danielle Trottier.

Je me disais : “Ce serait extrêmement dommage que ce personnage-là, qui est déjà crédible pour le public, ne fasse pas le pont avec moi vers À cœur battant.” Et c’est comme ça que je me suis mise à rêver que Roy Dupuis allait accepter, parce que j’ai beau penser ça, je ne peux pas décider ça toute seule! Danielle Trottier

On retrouvera également la famille de Christophe, très présente dans Toute la vie : sa mère, Édith (Micheline Lanctôt), son frère, Patrick (Jean-Nicolas Verreault), les jumelles de sa sœur, Julie, et son propre fils, Rafaël (Félix-Antoine Cantin), qui ignore leur lien de sang. Selon l’auteure, cette famille est très représentative du sujet dont elle veut parler : la violence.

Danielle Trottier admire les jeunes comédiens et comédiennes

La plus grande fierté de Danielle Trottier, quand elle pense à Toute la vie, c’est l’immense talent des jeunes comédiens et comédiennes. Elle parle avec beaucoup d’enthousiasme de la qualité de leur jeu.

Moi, j’ai trouvé ça époustouflant, la performance des jeunes acteurs et actrices. C’est très impressionnant! On le sait, depuis plusieurs années, on veut que ce soit représentatif des communautés culturelles. Moi, j’ai trouvé ça fantastique de voir que peu importe dans quelle direction on allait, avec quel contexte culturel on allait travailler, on trouvait d’excellents comédiens et comédiennes. Danielle Trottier

Se découvrir grâce aux histoires qu’on raconte

Avec Unité 9, l’auteure découvrait l’univers des prisons pour femmes. Avec Toute la vie, ce sont les jeunes qui l’ont émue.

Je ne savais pas à quel point j’éprouvais de la tendresse pour les jeunes adultes. […] J’ai découvert que j’avais une empathie absolument sans limites pour eux et elles parce que je trouve qu’ils et elles vivent dans un monde tellement plus compliqué que moi j’ai connu au même âge. Danielle Trottier

- Le dernier épisode de Toute la vie a été diffusé le 5 avril dernier.

- Tous les épisodes sont sur ICI Tou.tv.

- À cœur battant sera diffusée sur ICI Télé en 2022-2023.