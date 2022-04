Le meilleur de la télé selon Gildor Roy

On a demandé à des personnalités télé de nous faire part de leurs goûts télévisuels et souvenirs du petit écran. Qu’est-ce qui meuble son univers télévisuel, toutes époques et tous pays confondus? À lire aussi : Le meilleur de la télé selon Véronique Cloutier

Le meilleur de la télé selon Édith Cochrane

Pourquoi avoir nommé votre fils, Luis David, d’après le personnage d’une série que vous regardiez avec votre femme?

À l’échographie, on nous avait dit qu’on attendait une fille. Alors, on avait choisi un nom de fille. Quand il est né, on n’avait pas de nom de gars.

Luis David est le nom d’un personnage d’une telenovela qu’on regardait dans ce temps-là sur notre chaîne de télé latine. [D’après nos recherches, il s’agirait de la série vénézuélienne Kassandra]. Il avait toutes les qualités : il était vraiment beau, grand, fort, intelligent et sensible. C’était l’histoire d’un gars qui était amoureux d’une fille pauvre. Lui était évidemment riche et la fille pauvre était accusée d’un meurtre. Il savait qu’elle n’était pas coupable. Alors il l’a sauvée et ils ont fini ensemble. Une vraie novela, avec tous les ingrédients!

Quels moments de télévision vous font le plus pleurer?

Je ne sais pas si c’est l’âge ou la fatigue, mais les finales des séries comiques américaines, comme How I Met your Mother, The Office ou même Parks and Recreation, sont tellement touchantes! J’ai pleuré à la fin de ces séries, qui sont pourtant des séries très drôles.

Quel est votre tout premier souvenir comme téléspectateur?

Tour de Terre. C’était une émission scientifique diffusée le samedi matin à Radio-Canada dans les années 60 et animée par Jean Besré et Lise LaSalle (qui étaient un couple à l’époque). Je me souviens encore de l’indicatif musical.

Tour de terre, une émission d'enfance de Gildor Roy. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Qui a été votre premier béguin amoureux télévisuel?

Je trouvais la Souris verte bien cute. Des années plus tard, j’ai chanté dans l’opérette Orphée aux enfers [un opéra bouffe qui se veut une satire de la mythologie romaine], d’Offenbach, avec Louisette Dussault.

Je jouais un dieu qui descendait sur terre, déguisé en mouche, pour séduire une Terrienne, et la Terrienne était Louisette Dussault! C’était très stylisé, mais on faisait l’amour sur un divan…

Gildor Roy trouvait la Souris verte très « cute ». Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Quelle émission ou quel genre d’émission aimeriez-vous animer à la télé?

Un talk-show, mais pas un talk-show comique. Un talk-show de conversations qui ressemblerait à ce que Charlie Rose a longtemps fait à PBS. (Il a perdu son émission à la suite d’accusations de harcèlement sexuel.)

Je trouve que l’art de la conversation se perd beaucoup.

Quel moment de télévision vous a le plus marqué?

Dans les années 1970, Le paradis terrestre était un gros succès à la télévision. C’était une émission plus adulte, qu’on n’avait pas le droit de regarder. À un moment donné, ma mère m’a donné la permission de la regarder avec elle. À la fin de l’épisode, il y avait deux gars dans l'ascenseur qui se donnaient la main. Je ne comprenais pas qu’ils étaient gais, mais je voyais que ma mère réagissait bizarrement. Le lendemain, il y avait eu un scandale.

Je me suis toujours souvenu de ça. Plus tard, j’étais en tournée avec Gilles Renaud, et un soir, on parlait de souvenirs de télé et je lui raconte ça. Gilles me dit : C’était moi, un des deux gars de l’ascenseur!

Quelle émission vous fait vraiment rire?

Like-moi. Cette émission n’est pas de ma génération et je ne comprends pas toujours tous les termes, mais ce que Marc Brunet écrit me fait vraiment rire de bon cœur. J’ai connu cet auteur à La fin du monde est à 7 heures, où je remplaçais Paul Houde des fois.

Quelle série avez-vous télévorée au point de repousser certaines de vos occupations?

Breaking Bad. Tous mes chums me disaient de regarder cette série, mais ça ne m’attirait pas au début. Une fin de semaine, j’étais malade. J’avais donc toutes les raisons du monde de juste regarder la télé. J’ai eu le malheur de m'asseoir pour regarder ça. Quelle erreur! Je me suis tapé les cinq saisons en trois semaines tellement c’est bon!

Bryan Cranston et Aaron Paul dans une scène de Breaking Bad Photo : AMC

Quel livre aimeriez-vous voir adapté à la télé?

J’aimerais voir une série documentaire basée sur le livre Sapiens.

Y a-t-il un indicatif musical d’émission que vous aimez fredonner?

Je les retiens très facilement, c’est presque une maladie mentale, comme celui de Tour de terre, dont on parlait tantôt, ou je peux te chanter celui de l’émission Du tac au tac. Souvent, sur le plateau, pendant que les techniciens éclairent, je chante des indicatifs musicaux. Il y a juste les plus vieux techniciens qui réussissent à les identifier.

Vous avez déjà fait un clin d'œil à une émission que vous aimiez dans District 31…

Il y avait une affaire bien tripante dans 24heures chrono. Au début de chaque épisode, on entendait la voix de Kiefer Sutherland qui disait « previously on 24… » avant de faire le récapitulatif de l’action. Un moment donné, je parlais avec Luc Dionne et je lui ai dit : « On devrait faire ça dans District! » Alors, c’est ce qu’on fait à l’occasion avec ma voix, que j’ai baissée pour faire comme celle de Kiefer Sutherland, et je dis : « Précédemment dans District 31… » C’est mon idée, c’est ma voix et je suis bien fier de ça!

Quelle émission vous a fait changer quelque chose dans votre vie?

Jason Sudeikis (centre) interprète Ted Lasso dans la série télévisée du même nom. Photo : Apple TV

Ted Lasso [comédie sportive dans le milieu du soccer londonien]. C’est vraiment différent comme écriture. Souvent, dans les comédies, c’est méchant, c’est grinçant ou sarcastique, mais pas dans Ted Lasso. C’est la bonté qui triomphe. C’est drôle en maudit et c’est bien écrit. C’est l’histoire d’un gars qui a des problèmes et qui a décidé malgré tout de choisir la bonté, le sourire et l’amour, même si ça ne lui apporte pas tout ce qu’il pourrait avoir dans la vie.

Pis câline, je suis devenu plus ouvert avec mes sentiments envers mes compagnons de travail grâce à Ted Lasso.

J’ai décidé que quand je les aime, je leur dis tout de suite. Je n’attends pas d’avoir un verre dans le nez au wrap party. Je leur dis on the spot.