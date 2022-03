Regardez le documentaire Face aux monstres : l’origine des M

Dans ses deux précédents documentaires, l’autrice a rencontré des survivantes de violence conjugale, elle a dénoncé les failles du système judiciaire et mis en lumière le long chemin de la reconstruction des victimes.

Dans L’origine des M, Ingrid Falaise ose ouvrir une conversation sans censure avec ces hommes violents.

Qui sont ces hommes à l’origine des maux?

Qui sont ceux qui violentent, dominent, tuent?

Comment se construisent-ils?

Comment en arrivent-ils à ce que le contrôle coercitif, la manipulation et les multiples visages de la violence deviennent leur modus operandi?

C’est également avec des spécialistes d’ici et d’ailleurs qu’elle en discute. Elle se demande aussi quel est le rôle social que chaque individu peut avoir. Et elle s’interroge sur les actions concrètes qui ont été prises et seront prises sur le plan politique pour prendre en charge ce problème de société qui semble grandissant.

Pour trouver de l’aide, consultez notre section Ressources.

SOS violence conjugale 1 800 363-9010 : SOS violence conjugale