C’est reparti pour Les chefs!, après une année d’absence pour cause de pandémie. Avez-vous aussi hâte que nous? Pour vous aider à patienter jusqu’au début de la compétition culinaire la plus attendue du printemps, voici les 13 nouveaux candidats et candidates qui s’affronteront dans cette onzième saison, animée par Élyse Marquis.