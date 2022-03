Fête surprise pour les 70 ans de Richard et Marie-Claire Séguin

Voyez la performance des amis du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Alan Côté et les amis du Festival en chanson de Petite-Vallée. Photo : Eric Myre

Les artistes venus sur scène ont été nombreux, tout comme les amis et les proches de Richard et Marie-Claire Séguin. Parmi eux, Alan Côté et les amis du Festival en chanson de Petite-Vallée ont fait 9 heures de route depuis la côte gaspésienne, pour venir offrir Chanter plus fort que la mer, chanson devenue en quelque sorte l'hymne du festival. Petite-Vallée est bien présente dans le cœur des Séguin, car les deux artistes collaborent avec le festival depuis longtemps.

L'équipe du Festival en chanson de Petite-Vallée, c'est comme une deuxième famille pour nous. Richard Séguin

Parmi les autres artistes qui ont fait la surprise à Marie-Claire et Richard Séguin, soulignons Maten, Daniel Boucher, Daniel Lavoie, Marc Hervieux, Ingrid St-Pierre et Vincent Vallières.

En direct de l’univers, le samedi à 19 h sur ICI Télé