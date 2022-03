Les lumières se ferment au district 31

Après 6 saisons et 720 épisodes auxquels ont participé une flopée d’interprètes de talent, mais écrits par un seul Luc Dionne, on fait le deuil de cette quotidienne ultra populaire.

Luc Dionne parle à l'équipe de District 31. Photo : Aetios/Eric Myre

On va s’ennuyer des personnages. Patrick, Bruno, Da-Xia, Florence, Noélie, le commandant Chiasson et la lieutenante Charron faisaient partie de nos vies après tout.

Noélie St-Hilaire (Catherine St-Laurent) Photo : Aetios/Eric Myre

Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) Photo : Aetios/Eric Myre

On va s’ennuyer du rituel où le monde s’arrête à 18 h 55 et que toute notre attention se dirige vers la télé. Et que dire des rendez-vous en gang pour écouter les grandes finales explosives de Luc Dionne.

On va s’ennuyer des joutes verbales de Manu et d’Yves qui vont écœurer les motards, et des répliques pas tendres que leur lancent Ryan Robin et François Labelle.

On va s’ennuyer de la procureure Sonia Blanchard, même si elle était trop souvent rendue au poste, toujours à remettre en question les méthodes d’enquête de l’équipe du 31.

Sonia Blanchard (Pascale Montpetit) Photo : Aetios/Eric Myre

On va s’ennuyer de plonger au cœur d’une enquête avec Florence, Bruno et Yves, puis de comprendre les magouilles qui se trament avant tout le monde.

On va s’ennuyer de Brière, lui qui se fourrait toujours le nez partout, mais pas tant que ça de Mélissa Corbeil et d’André Dédé Dallaire, du Service des enquêtes indépendantes.

On va s’ennuyer de l’atmosphère du district 31, où le bon commandant Chiasson sirotait souvent un café dans sa fameuse tasse à l’effigie du SPGM.

Daniel Chiasson (Gildor Roy) et Carl St-Denis (Hugo Dubé) Photo : Aetios/Eric Myre

On va s’ennuyer des blagues souvent douteuses de Bruno, qui rendaient soudainement tout le monde de bonne humeur quand l’atmosphère était particulièrement lourde au poste.

Bruno Gagné (Michel Charrette) Photo : Aetios/Eric Myre

On va s’ennuyer des policiers et policières sans nom qui photocopiaient des pages blanches, qui faisaient semblant de creuser une enquête et qui ouvraient la porte du local de Da-Xia dans l’indifférence de nos vedettes préférées.

Da-Xia Bernard (Cynthia Wu-Maheux) Photo : Aetios/Eric Myre

Et on s’ennuie depuis un petit bout déjà de Nadine Legrand, de Jeff Morin et de Stéphane Pouliot. Même de Laurent Cloutier et de Christian Phaneuf.

Adieu, District 31!