Regardez le documentaire : Les p’tits bonheurs de Béatrice

Avec ses 200 pièces de théâtre, ses dizaines de tournées, et ses rôles marquants à la radio, à la télé, au cinéma et en doublage, Béatrice Picard a incarné des centaines de femmes.

Dramatiques ou comiques, les œuvres qui jalonnent sa carrière parlent de 100 ans d’histoire : celle de l’évolution du spectacle, de la société québécoise et du 20e siècle.

Femme vive, énergique et enjouée, féministe aux premières heures, Béatrice Picard ne s’octroie aucune pause ni aucun répit. Or, sous cette façade de femme disciplinée, cache-t-elle des secrets, des douleurs? Malgré les hauts et les bas, Béatrice n’a jamais étalé ses états d’âme en public.

Comme elle est timide de nature et rebelle de cœur, même ses camarades les plus intimes en connaissent peu sur sa vie privée. Cette rencontre intimiste avec André Robitaille lui donne l’occasion de se dévoiler davantage.

Le documentaire nourri d’archives et d’extraits de films et de pièces de théâtre se veut une rencontre entre deux artistes qui échangent sur la vie, avec des réflexions, des silences, mais aussi de grands moments de rire!

Premier baiser

La partenaire du grand Olivier Guimond, menée aux Oscars en 2019 avec le court-métrage Marguerite, nous raconte ainsi de manière résolument moderne son parcours qui a marqué plus d’une génération.

Les p’tits bonheurs de Béatrice le 4 avril 2022 à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

(Le documentaire sera en ligne dans ce billet après la diffusion.)