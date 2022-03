La nouvelle complice d’André Robitaille aux Enfants de la télé

Elle et lui n’ont jamais travaillé ensemble, mais viennent de la même place et ont beaucoup de points communs. […] Elle est très connue du public et elle connaît tout le monde! Guy Villeneuve, producteur exécutif du Groupe Flair-Play.

Mélanie Maynard Photo : Andréanne Gauthier

Après six ans à la radio, Mélanie Maynard désirait revenir à la télé, et pour elle, Les enfants de la télé est une émission très rassembleuse, peu polarisante et bienveillante; des qualités dont on a bien besoin! Elle se joint à cette équipe, qui est comme une grande famille, avec beaucoup d’enthousiasme et avec l’intention de représenter les gens dans leur salon : qu’est-ce qu’ils diraient s’ils étaient sur le plateau? Elle se voit comme la chum de fille à côté d’André.

Je suis emballée de me joindre aux Enfants de la télé. C’est une émission que j’aime déjà, un plateau de télévision toujours agréable à visiter comme invitée… et voilà que je m’y trouverai toutes les semaines. Quel plaisir! J’ai hâte de découvrir toutes ces archives, de participer aux échanges avec les invités… et sûrement de les taquiner un peu, à ma manière. Mélanie Maynard

L'équipe a eu un gros coup de cœur pour elle lors de son passage à l’émission spéciale en hommage à Guy Jodoin. Tout le monde s’est dit : C’est elle!

Le capitaine Patenaude et son équipage dans le film « Dans une galaxie près de chez vous 2 ». Photo : TVA Films

Quelles aptitudes sont essentielles pour occuper ce rôle important aux côtés de l’animateur?

De l’expérience, beaucoup d’expérience en télévision : ça, elle en a! Voyez la liste plus bas!

: ça, elle en a! Voyez la liste plus bas! Un sens de la répartie très aiguisé : On peut aussi cocher cette case. L’avez-vous vue aller dans Ça finit bien la semaine, à Deux filles le matin et à Juste pour rire en direct?

: On peut aussi cocher cette case. L’avez-vous vue aller dans Ça finit bien la semaine, à Deux filles le matin et à Juste pour rire en direct? Avoir un grand sens de l’humour : On n’a qu’à penser à ses rôles dans Caméra café, Lol ou encore dans la mythique série Dans une galaxie près de chez vous. On peut dire que ça aussi, elle l’a!

Mélanie Ménard, comédienne et animatrice : Km/h, Une fois c’t’un gars, Dans une galaxie près de chez vous, Dominic et Martin, Les décodeurs, Tribu.com, Caméra café, Ramdam, Une grenade avec ça?, Destinées, Belle-Baie, Lol :-), Les Parent, 30 vies, Sexy-cam, Presse-citron, Rire et délire, La grosse minute : animatrice, Deux filles le matin, Pièce d'identité, Ma maison Rona, Ça finit bien la semaine, Gala Célébration, Juste pour rire en direct, GPS monde, En route vers mon premier gala Juste pour rire, Tic tac show, Testé sur des humains, Classé XXX, Ex au défi, Club Mel, On va se le dire, Conseils d'amis

Un autre changement marquera la prochaine saison des Enfants de la télé : l’émission sera enregistrée dans un nouveau décor. La grande table illuminée reste, mais le décor permettra une plus grande immersion dans les archives grâce à de grands écrans tout autour de la pièce. On a bien hâte de voir! André Robitaille en profite pour dévoiler quelques primeurs, dont la présence de Pierre Bruneau en tant qu’invité, ainsi qu’une émission spéciale sur la science, avec entre autres Charles Tisseyre, Jean-René Dufort et Martin Carli.

André Robitaille Photo : Fair-Play

Félicitations et bienvenue à Mélanie Maynard, qui se joindra aux Enfants de la télé à l’occasion de la 13e saison, en 2022-2023.

Les enfants de la télé, mercredi 20 h