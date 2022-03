Aliments, essence et maisons : Gérald Fillion répond à nos questions

Tout augmente, alors la courbe, qu’on pensait voir s’aplatir, ne va pas s’aplatir. Les économistes parlent de plus en plus d’un taux d’inflation à 6, 7 ou 8 %. Gérald Fillion

La hausse du prix des aliments pourrait atteindre 7 % en 2022. Photo : iStock

La hausse du coût des aliments

L’Université de Dalhousie, qui s’est penchée sur la question à la fin de l’année 2021, évaluait que la hausse du panier d’épicerie serait de 5 à 7 % en 2022, ce qui veut dire à peu près 1000 $ de plus pour une famille de 4.

Mais ça, c’était avant la guerre en Ukraine et l’impact inflationniste de la guerre en Ukraine; 30 % du blé mondial [vient de] la Russie et de l’Ukraine. Il va y avoir un impact partout : les engrais, les fertilisants, la potasse… La Russie est très importante là-dessus. Il va y avoir un impact partout dans l’alimentation. Quand je dis 1000 $ de plus en 2022, probablement que ça va être quelques centaines de plus, compte tenu de ce qu’on vit présentement. Gérald Fillion, journaliste spécialisé en économie

L’inflation frappe beaucoup de gens. Au Québec, le tiers des gens ont des revenus de moins de 20 000 $, et la moitié des gens ont des revenus de moins de 30 000 $.

Vol d'essence Photo : iStock/zhanglianxun

L’augmentation du prix de l’essence

Depuis le début de l’année, le prix du pétrole a augmenté de 60 %, et le prix de l’essence, de 25 %. Malgré cela, le gouvernement du Québec ne prévoit pas diminuer la taxe sur l’essence.

On s’entend, c’est contre-intuitif de baisser les taxes sur l’essence, parce qu’on a un défi climatique tellement grand, qu’on ne commencera pas à enlever les taxes carbone qu’on a instaurées. Mais le choc inflationniste est tellement important ou pourrait être tellement important […] que le gouvernement n’a pas le choix de trouver une solution pour aider les gens qui sont davantage frappés par l’inflation. Gérald Fillion

Les pipelines sont-ils la solution?

Est-ce qu’on paierait l’essence moins cher si l’on construisait plus de pipelines au Canada?

Non. D’abord, notre pétrole, il vient d’où? Il vient du Canada et des États-Unis à 99,9 % aujourd’hui. On n’importe presque plus de pétrole. Le prix, il est mondial […] Donc, ça ne changerait absolument rien sur le prix. L’enjeu des pipelines, c’est : est-ce que nous voulons participer, avec plus de gaz, plus de pétrole, au remplacement de l’énergie russe, qui représente de 25 % à 40 % des approvisionnements d’Europe? Gérald Fillion

Pourquoi le prix des maisons et des condos a-t-il autant augmenté récemment?

C’est une question d’offre et de demande. Depuis plusieurs années, l’offre de propriétés n’est pas suffisante et il n’y a pas assez de constructions par rapport à la demande. La pandémie a accentué ce manque d’équilibre.

Est arrivée la pandémie. Là, les gens se sont retrouvés en télétravail avec, pour certains, des épargnes, parce qu’on ne dépensait plus d’argent, et la demande pour l’immobilier a fortement augmenté dans les premiers mois de la pandémie. Donc, on a eu un déséquilibre avec une offre qui ne monte pas, avec une demande qui a augmenté, et c’est encore comme ça. Quand les taux d’intérêt vont augmenter solidement, ce qui est censé se passer en 2022, ça peut ralentir un peu la demande. Gérald Fillion

Au cours de l’entrevue, il a également été question des voitures électriques, du tarif d’électricité et de la pénurie de main-d’œuvre.

