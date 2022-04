Quoi regarder à la télé au printemps et à l’été 2022?

Les grands retours

Bonsoir bonsoir!

À partir du lundi 18 avril à 21 h

Jean-Philippe Wauthier anime pour une 5e année l’émission de fin de soirée Bonsoir bonsoir! Au cours de la saison, il recevra des personnalités de tous horizons de même que ses collaborateurs et collaboratrices, et il y aura bien sûr quelques prestations musicales.

L'animateur Jean-Philippe Wauthier sur le plateau de « Bonsoir bonsoir! » Photo : Karine Dufour

Les chefs!

À partir du lundi 18 avril à 20 h



Ce printemps sera diffusée une 11e saison très attendue après une pause d’un an occasionnée par la pandémie. Élyse Marquis sera de retour à l’animation, tandis que la réputée cheffe Colombe St-Pierre agira à titre de coach et mentore auprès des candidats et candidates. Le jury compte maintenant quatre membres; Isabelle Deschamps Plante se joint à Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari.

Les chefs! Photo : ATTRACTION IMAGES

Dans l’œil du dragon

À partir du mercredi 20 avril à 20 h



L’émission est de retour pour une 11e saison. Elle accueillera un nouvel investisseur, David Côté, cofondateur de Loop Mission, qui devient ainsi le premier entrepreneur ayant participé à l’émission à porter le titre officiel de dragon! C’est l’entrepreneure et investisseuse Isabèle Chevalier qui partagera, en rotation, son siège avec David Côté (cinq émissions par dragon). Au sein du panel, nous retrouverons Nicolas Duvernois (Duvernois Esprits créatifs), Christiane Germain (Germain Hôtels), Georges Karam (Cognibox) et Marie-Josée Richer (Prana).

Georges Karam, Nicolas Duvernois, Christiane Germain, David Côté, Isabèle Chevalier et Marie-Josée Richer Photo : Attraction Image/Félix Renaud

Les poilus

À partir du dimanche 1er mai à 19 h 30

Le vétérinaire Sébastien Kfoury est de retour pour une 5e saison avec Les poilus. Il nous fera découvrir son univers animalier en compagnie de différentes personnalités : Benoit McGinnis, Christine Beaulieu, Kevin Raphael, Christine Morency, Stéphane Fallu, Catherine Brunet, Anne-Élisabeth Bossé et Jean-Sébastien Girard.

Yanic Truesdale à l'émission « Les poilus » Photo : Trio orange

L’autre midi à la table d’à côté

À partir du dimanche 22 mai à 20 h

Il y aura six nouvelles émissions à voir avec des duos qui ont tout en commun et parfois qui sont complètement improbables. Voici quelques noms pour piquer votre curiosité : Guy Jodoin et Bruno Blanchet, Lara Fabian et Marie Laberge, Vincent Graton et Mélanie Maynard, Sophie Lorain et Pascale Bussières.

À table avec Anne Dorval et Julie Snyder Photo : Radio-Canada

Tout inclus

À partir du lundi 6 juin à 16 h

Pour une 2e saison, l’animatrice Marieme Ndiaye nous fait découvrir les richesses du Canada contemporain en compagnie de plusieurs collaborateurs et collaboratrices.

Marième Ndiaye Photo : Radio-Canada

Question de jugement

À partir du lundi 25 avril 19 h

Pierre Hébert est de retour pour une 2e saison. Il teste les préjugés du public en studio sur quatre personnalités qui réagissent au résultat en direct.

Pierre Hébert sur le plateau de l'émission Question de jugement Photo : KOTV

Six degrés - saison 2

À partir du jeudi 19 mai à 19 h 30

Pour éviter de perdre totalement la vue, Léon (Noah Parker) est alité, c’est l’unique façon de peut-être sauver son œil. Heureusement, il pourra compter sur le soutien du clan Fournier-Espinoza et de Florence (Marine Johnson). C’est dans ce moment d’adversité qu’il décide de réaliser un rêve : celui de marcher dans les pas de sa mère, Marianne (Catherine Trudeau), et d’écrire.

La Maison-Bleue - saison 2

À partir du lundi 18 avril à 19 h 30

Dans cette deuxième saison, Hamelin doit composer avec une cote de popularité dramatiquement faible. Arrivera-t-il à remporter ses prochaines élections? Son seul espoir repose en son vice-président, Gilbert Boudreau, qui, depuis son aveu d’analphabétisme, est le nouveau chouchou du Québec!

À la valdrague - saison 4

À partir du vendredi 22 juillet à 19 h

Rita Melanson (Patricia Léger) commence la saison en fêtant, malgré elle, ses 60 ans. Ce jour n’a pas l’effet voulu par ses camarades. Rita réalise qu’elle a plus de temps derrière elle que devant et se demande ce qu’elle en fera.

Enquête à Morecambe - saison 2

À partir du samedi 21 mai à 21 h

Assignée au service des personnes disparues à Morecambe Bay, Lisa Armstrong doit apporter son soutien aux familles au pire moment de leur vie. Entraînée à ne jamais s'impliquer émotionnellement, elle doit rester attentive au moindre indice susceptible d'aider à faire avancer l'enquête. Sa situation est cependant compromise quand elle découvre qu’elle a un lien de parenté avec deux jumeaux disparus.

Rétroviseur

À partir du mardi 10 mai à 19 h 30

Dans cette 5e saison de Rétroviseur, Véronique Cloutier rencontre Marie-Mai, Fabienne Larouche, Serge Denoncourt, Hélène Bourgeois Leclerc, Mariana Mazza et Rachid Badouri.

Rétroviseur Photo : ICI ARTV

Pour emporter

À partir du samedi 30 avril à 20 h

Dans cette 3e saison de Pour emporter, France Beaudoin rencontre Julie Snyder, Fabien Cloutier, Louise Latraverse, Pier-Luc Funk, Dr François Marquis, Régine Laurent et Chantal Hébert.

France Beaudoin Photo : ICI ARTV

Les nouveautés

Les petits rois

À partir du vendredi 22 avril à 21 h

Les petits rois met en scène un groupe d’étudiants affirmés et décomplexés, au sommet de la pyramide scolaire, souvent plus centrés sur leurs besoins que sur ceux de la collectivité. Jusqu’au jour où une victime collatérale de leur insouciance décide de jouer les justicières anonymes.

Avec entre autres Pier-Gabriel Lajoie (Julep), Alex Godbout (Adaboy), Chanel Mings (Basta), Célia Gouin-Arsenault (Bee), Karl-Antoine Suprice (Pom), Myriam Gaboury (Mac) et Lévi Doré (Prank).

À quel endroit Adaboy voudrait-il faire un stage? Photo : Zone 3

Le monde de Gabrielle Roy

À partir du lundi 27 juin à 19 h 30

Inspirée et adaptée de l'œuvre de la célèbre autrice, la série Le monde de Gabrielle Roy se déploie en huit récits, qui racontent la construction de l’écrivaine à travers des moments signifiants de son enfance à Saint-Boniface, dont l’épicentre est la maison familiale de la rue Deschambault.

Avec Léa-Kim Lafrance, Romane Denis, Martine Francke, Gaston Lepage, Francine Ruel, Charlie Fleurant, Marie-Ève Fontaine, Carla Turcotte et Éléonore Loiselle

Les huit épisodes de la série « Le monde de Gabrielle Roy » sont disponibles en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA à partir du jeudi 16 décembre. Photo : Radio-Canada

Résilience

À partir du samedi 13 août à 21 h

Résilience est une série documentaire de quatre épisodes réalisée par Henri Pardo. Elle retrace la présence afro-descendante au Canada, à travers 400 ans. Cette production d’envergure prend les codes du documentaire comme de la fiction.

Le pacte secret

À partir du mardi 28 juin à 20 h

Quand le patron d’une brasserie est retrouvé mort, quatre employées concluent un pacte de silence, tenu par un secret qui changera leur vie à tout jamais.

Galas, spectacles et documentaires

District 31 : la soirée de la grande finale

Jeudi 21 avril à partir du 19 h

19 h : le dernier épisode de District 31

19 h 30 : une émission spéciale d’ Infoman de 1 heure, dont 30 minutes de contenu-surprise en lien avec District 31

de 1 heure, dont 30 minutes de contenu-surprise en lien avec District 31 20 h 30 : une édition spéciale de 90 minutes de Bonsoir bonsoir! avec les artistes, artisans et artisanes de District 31

Gala Québec Cinéma

Dimanche 5 juin à 20 h

Le tapis rouge du Gala Québec Cinéma à 19 h 30

Et l’après-Gala Québec Cinéma à 22 h 45

Geneviève Schmidt est de retour à l’animation pour une deuxième année consécutive. C’est donc elle qui pilotera le 24e Gala Québec Cinéma.

Isabelle Racicot animera le tapis rouge et l’après-gala en compagnie de Tatiana Polevoy.

Geneviève Schmidt Photo : Gala Québec cinéma

Trois grandes célébrations estivales

Le grand solstice : mardi 21 juin à 20 h

: mardi 21 juin à 20 h Le grand spectacle de la fête nationale du Québec : vendredi 24 juin à 20 h

: vendredi 24 juin à 20 h La fête du Canada : vendredi 1er juillet à 20 h

Loto-Méno

Les 11, 12 et 13 avril à 21 h

Véronique Cloutier a subi tous les effets secondaires désagréables de la ménopause, au point de ne plus se reconnaître elle-même. À la loterie de la ménopause, elle a gagné le gros lot des désagréments! Dans ce documentaire, elle part à la recherche de réponses à ses nombreuses questions pour mieux comprendre la ménopause et aider les autres femmes pendant cette phase de leur vie.

Déjà en ligne sur Tou.tv Extra depuis juin 2021, ce documentaire a beaucoup fait jaser. Véronique Cloutier présentera un dernier volet pour boucler la boucle, le 19 mai sur Tou.tv Extra.

L'animatrice Véronique Cloutier Photo : KOTV web inc.

L’OSM et Rafael Payare : l’extraordinaire rencontre

Samedi 23 avril à 20 h

Pour la première fois sur ICI Télé, le nouveau directeur musical et chef d'orchestre Rafael Payare dirige l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dans un programme exceptionnel. Capté en décembre 2021 à la Maison symphonique, le programme est composé de la Symphonie classique de Prokofiev et du Concerto pour piano no 1 de Tchaikovsky avec le soliste invité Inon Barnatan, l'un des pianistes les plus admirés de sa génération.

Interviewé par Catherine Perrin, Rafael Payare nous parle de son parcours et de la connexion instantanée qu'il a vécue avec l'OSM.

Yannick Nézet-Séguin et l'OM - La symphonie du fleuve

Dimanche 22 mai à 21 h

Une œuvre à couper le souffle entre le talent des artistes de l’Orchestre métropolitain (OM), sous la direction inspirée de Yannick Nézet-Séguin, et le mouvement lyrique du fleuve. Les compositions de Smetana, d’Assiginaak et de Debussy transposent leur énergie envoûtante au portrait inédit de la vie du fleuve Saint-Laurent, en passant des Îles-de-la-Madeleine aux Escoumins, de la Gaspésie à la Côte-Nord et de Natashquan au parc du Bic, terminant son voyage au cœur de l’île Sainte-Hélène, à la place Calder.

Colombe sauvage

Lundi 27 juin à 20 h

Un documentaire sur la démarche politique, scientifique et gastronomique d’une des chefs les plus talentueuses et engagées du Québec, Colombe St-Pierre.

Manger

À partir du lundi 4 juillet à 20 h

Pour une deuxième saison, Boucar Diouf nous raconte l'histoire de certains aliments importants de notre alimentation. Après avoir raconté celle de la tomate, du maïs, de l’arachide, du piment et du poivron, il part à la découverte du blé, du miel, du chou et de la courge.

La vie secrète des animaux

À partir du mercredi 29 juin à 20 h 30

La série illustre comment les animaux traversent à peu près tous les mêmes grandes étapes que les êtres humains, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par les apprentissages, l'amitié, l'amour et la maladie. C'est en côtoyant quelques-uns des pensionnaires du Zoo de Granby, entourés des spécialistes et des scientifiques qui veillent sur leur bien-être, qu'on constate que chaque espèce animale vit ces étapes de manière bien différente. Tout au long de la série, la narration humoristique de Stéphane Rousseau nous accompagne dans la sphère privée des animaux et de leur entourage.

Le quotidien des animaux du Zoo de Granby raconté par Stéphane Rousseau Photo : ICI Explora

Cinéma!

Les grands films

Tous les vendredis à 20 h

Voici quelques titres qui seront diffusés au cours des prochains mois :

Émissions jeunesse

Prochain arrêt

À partir du lundi 11 avril

Lundi, mercredi et vendredi à 7 h 22

Samedi à 10 h 23, dimanche à 8 h 52

Sur Terre sur ordre de leur commandant, les extraterrestres Mish, Klaus, Erza et Suzy se voient confier une mission toute spéciale : trouver un endroit à partir duquel organiser l'invasion de la Terre. Est-ce qu’ils et elles réussiront?

Un duel au sommet Photo : Serious Lunch Ltd.

Les Cosmo-joueurs

À partir du lundi 11 avril - Du lundi au vendredi à 6 h 15

Et un jeu lancé le 11 avril

Les Cosmo-joueurs sont une équipe de cinq potes qui font des voyages interstellaires pour explorer des planètes fantastiques. Ils et elles y apprennent de nouveaux jeux et les collectionnent pour qu’ils ne soient plus jamais perdus.

Pas de géant Photo : Studio Bozzetto et Sardine Productions

Van Lab

À partir du samedi 23 avril à 9 h 30

Pour une deuxième saison, nous retrouvons nos trois jeunes intrépides, Lori’anne, Antoine et Amély, sillonnant le Québec à bord de leur Westfalia pour vivre des expériences qui sortent de l’ordinaire et faire découvrir à leur public de nouveaux horizons. Le temps d’une émission, un ou une élève du secondaire se joint au trio pour explorer des endroits méconnus et inusités, découvrir des métiers surprenants, rencontrer des gens inspirants et, chaque fois, vivre une expérience immersive.

Amély et Lori'anne Photo : Entourage Télévision IV inc.

L’Agent Jean - saison 3 et saison 4

À partir du samedi 16 avril - Samedi et dimanche à 8 h

Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées aussi démoniaques que… bizarres. Pour combattre le feu par le feu et la bizarrerie par la bizarrerie, l’Agence compte dans ses rangs le célèbre Agent Jean, le plus grand cerf agent secret du monde. Possiblement aussi le seul cerf agent secret du monde, mais le meilleur néanmoins! Avec ses talents inexplicables, l’Agent Jean est toujours prêt à sauver la Terre de… n’importe quel danger qui pourrait se présenter ce jour-là!

L'Agent Jean Photo : Gracieuseté : Happy Camper Média

Bestioles et cie - saison 2

À partir du samedi 16 avril - Samedi et dimanche à 7 h

Bill Bestiole et Émilie poursuivent ensemble leur découverte des bestioles surprenantes et déroutantes qui nous entourent. Près des lacs, des étangs, des arbres, des champs et des sablières, les jours de pluie ou les journées ensoleillées : les occasions ne manquent pas pour se poser des questions sur ces formidables créatures trop souvent mal-aimées!

Après avoir vu Bestioles et cie, vous ne direz plus jamais ouache ; vous direz WOW! .

Bill Bestiole et Émilie Photo : Prestigo

Organisation super insolite, suite de la saison 3

À partir du samedi 16 avril à 10 h 30

Si vous vivez une situation étrange, bizarre ou même insolite, comme le dédoublement de votre chien ou la miniaturisation de la personne aimée, n'hésitez pas à appeler le bureau de l'OSI le plus proche.

Les enfants agents et agentes de l’Organisation Super Insolite régleront votre problème en un rien de temps. Mais si le phénomène insolite vient d’une monstrueuse créature voyageuse ou d’un malfaiteur semant un étrange chaos de ville en ville, adressez-vous plutôt à l'Unité mobile de l'OSI.