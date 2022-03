Tourisme et protection de la nature en Gaspésie

« La pandémie aura-t-elle provoqué une prise de conscience quant au modèle de développement touristique actuel? Je le souhaite de tout cœur, mais j’espère qu’on donnera une plus grande place aux citoyens désormais. Le tourisme de masse est-il compatible avec la protection des milieux fragiles? Dans sa forme actuelle, la réponse est malheureusement non. Il faut repenser nos façons de faire, trouver une harmonie entre l’homme et la nature. Je crois que c’est là notre plus grand défi collectif. » – Jean Guénette, scénariste et réalisateur