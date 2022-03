Benoît McGinnis dans quatre scènes marquantes d’Une autre histoire

On sait déjà que Benoît McGinnis est un comédien fort talentueux. Il nous l’a prouvé une fois de plus dans la série Une autre histoire. Tous ceux et celles qui ont côtoyé une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer disent que son interprétation traduit avec justesse cette dure réalité. Son jeu si touchant nous a fait vider plusieurs boîtes de mouchoirs!