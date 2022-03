Roy Dupuis reprendra son rôle de Christophe dans une nouvelle série

Toute la vie prendra fin sous peu, mais on continuera de suivre le parcours de Christophe L’Allier (Roy Dupuis) dans À cœur battant, une nouvelle série signée Danielle Trottier. Je me suis penchée sur les acteurs de la violence, et ce sont les hommes , dit-elle.

Dans cette nouvelle fiction, Christophe L'Allier quitte l’École Marie-Labrecque, vouée au soutien des jeunes femmes enceintes, pour travailler dans un centre de prévention de la violence, soit un organisme communautaire qui intervient auprès des hommes violents.

Faire œuvre utile

Roy Dupuis a pris du temps avant d’accepter de prendre part à cette nouvelle série. Il devait réfléchir. Avec émotion, le comédien explique que ce sujet le touche personnellement depuis l’enfance.

J’ai l’impression de faire œuvre utile quand je raconte les histoires de Danielle, l’histoire de Christophe. Cela fait déjà trois ans que je travaille sur cette série. Je suis surpris d’être encore là. Ç’a été long de prendre la décision pour la suite… La violence masculine, c’est quelque chose qui est présent dans ma vie depuis que j’existe. [...] La société a énormément de travail à faire et on peut peut-être brasser la cage un peu. Roy Dupuis, comédien

Qu’est-ce qui arrive après un acte violent?

C’est la question que Danielle Trottier s’est posée. La scénariste est curieuse par rapport à l’être humain. Avec Unité 9, Toute la vie et bientôt À cœur battant, on comprend qu’elle excelle dans la façon de montrer l’humanité derrière les histoires crève-cœur.

La violence revient souvent dans l’actualité des dernières années. La scénariste s’est intéressée au Rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Il y a des prises de paroles et des discussions collectives impossibles à éviter.

Ce sont des changements si importants qu’on ne peut pas éviter de porter un regard là-dessus. Je voulais me pencher sur la violence, comment on vit avec, comment ça se vit dans les familles. C’est un sujet tellement important pour la majorité d’entre nous. J’ai voulu comprendre. J’ai voulu continuer dans ce sens-là. Christophe était mon meilleur personnage pour m’accompagner là-dedans. Danielle Trottier, scénariste

Christophe L'Allier, son personnage dans Toute la vie, a un passé de violence. Il en a été victime durant son enfance. Il a lui-même été violent dans sa vie, et son détour en prison a changé sa vie et son attitude envers les autres.

Édith (Micheline Lanctôt), Christophe (Roy Dupuis) et Patrick (Jean-Nicolas Verreault) dans Toute la vie Photo : véro boncompagni-2020/Véro Boncompagni

Créer cet univers

Le réalisateur Jean-Philippe Duval fait équipe avec Danielle Trottier et la productrice Fabienne Larouche depuis Unité 9.

Ça me touche, ce qui m’arrive dans ma vie de réalisateur. C’est rare de travailler 10 ans avec la même équipe. Jean-Philippe Duval

Pour lui, poursuivre cette collaboration était une suite logique, mais il sait que cette thématique est profonde et comportera de gros défis.

À la lecture des scénarios, il se questionnait déjà à savoir quoi montrer, comment le montrer et où tracer la ligne de cette violence.

À cœur battant prendra l’affiche sur ICI Télé en 2022-2023. Un autre personnage important de cette série sera Gabrielle Laflamme, procureure de la Couronne, dont l’interprète sera dévoilée en même temps que le reste de la distribution, à une date ultérieure.