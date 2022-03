La carrière plus sucrée que salée de Guy Jodoin

Depuis plus de 30 ans, partout où il passe, Guy Jodoin sème la bonne humeur dans le cœur du public! Cette émission des Enfants de la télé n’échappe pas à cette règle, puisqu’André Robitaille et Édith Cochrane y revisitent la carrière du populaire animateur et comédien en compagnie de Christian Bégin, Charles Lafortune, Mélanie Maynard, Claude Legault, Dominic et Martin, Mickaël Gouin et Guylaine Tremblay, qui se paient affectueusement la tête de leur complice adoré.

On le sait, t'es vraiment un acteur prodigieux, tu peux tout faire. Tu peux être immensément drôle, tu peux être tragique, tu peux être tout ce que tu veux. [...] Et surtout, Guy, je ne sais pas si les gens le savent, mais t'es sans doute le membre UDA le plus niaiseux qu’il n’y a pas. [...] Tu es vraiment insignifiant comme c'est pas permis et ça fait ma joie depuis 25-30 ans! Guylaine Tremblay

De séries jeunesse à… folies pour adultes!

Si Guy Jodoin a fait le bonheur des plus jeunes avec ses rôles dans Les Débrouillards, Watatatow ou encore Bouledogue Bazar, les adultes n'ont jamais été en reste, puisque son côté déjanté l’a suivi dans des émissions comme N'ajustez pas votre sécheuse et Histoires de filles. Aussi bout en train soit-il, Guy Jodoin est capable de nous transporter dans des univers plus dramatiques, notamment au théâtre.

32 ans de talent et d'amitié avec Guy Jodoin

Ses rôles à la télévision Alphabus : Alphabus

Chop suey : Walter Blais

Les Débrouillards

Watatatow : Léo Cantin-Marquis

Bouledogue Bazar

Radio Enfer : Bertrand-Henri Lapointe

Marguerite Volant : Dr Jean Fleury

Dans une galaxie près de chez vous : capitaine Charles Patenaude

Histoires de filles : Gerry Lafleur

N'ajustez pas votre sécheuse

Max Inc.

Le monde de Charlotte : Paul Draper

Rumeurs : Sabin Paquette

Tactik : Luc Desmarais

Les jeunes loups : Paul Brassard, premier ministre du Québec

Karl et Max : Max Villeneuve

À la valdrague : père Tremblay

La dérape : Rick

Alerte Amber et Alerte : Marc-André Bonenfant

Escouade 99 : Charles Lépine

Moment fort pour les amateurs de l’émission Dans une galaxie près de chez vous : Flavien Bouchard (Claude Legault) avait un message pour le capitaine Charles Patenaude (Guy Jodoin).

Les principaux personnages de la série télévisée «Dans une galaxie près de chez vous» Photo : Télé-Québec/Zone 3

