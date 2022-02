Une fois c’t’un Noir : bien plus que des blagues

Le documentaire met en vedette Normand Brathwaite, Anthony Kavanagh, Michel Mpambara, Boucar Diouf, Eddy King, Erich Preach et Garihanna Jean-Louis.

Pouvoir croire en son rêve

En travaillant sur son documentaire, Frédéric Pierre a réalisé l’importance pour lui quand il était enfant de voir des personnes noires à la télé. Elles ont eu une grande influence sur sa carrière.

Je me vois enfant les regarder et croire que c’est possible d’avoir une carrière à la télé ou d’être là et d’être applaudi par des Blancs. Frédéric Pierre

Normand Brathwaite sur le plateau de Tout le monde en parle Photo : A Média/Karine Dufour

Normand Brathwaite le défricheur, Denise Filiatrault l’alliée

La presque majorité des humoristes qui s’expriment dans le documentaire parlent de l’importance de ceux et celles qui ont montré le chemin.

Normand Brathwaite est l’un de ces pionniers. Il y a 40 ans, il a été le premier comédien noir à jouer dans une comédie de situation (sitcom) au Québec, en interprétant Patrice dans Chez Denise.

Le comédien redirige la lumière vers Denise Filiatrault et les personnes qui ont permis qu’un personnage comme le sien soit vu à la télé. Il souligne que ce n’est pas arrivé sans résistances.

C’est très important parce que Denise, elle a défriché ça pour moi, pour que moi ensuite je puisse animer des galas et faire toutes sortes d’affaires, et il y a une gang qui a suivi. Je ne me sens pas comme un défricheur autant que Denise l’a été. Normand Brathwaite

Boucar Diouf sur le plateau d'On va se le dire Photo : Pamplemousse média

D’autres pionniers

Parmi ceux qui ont débroussaillé le terrain, il y a entre autres Michel Mpambara et Boucar Diouf. Le premier, qui riait sans détour des travers de la population québécoise, a amené un humour plus féroce. Et Boucar, dont l’accent a suscité les plaintes du public au début de sa carrière d’animateur, a aussi ouvert la voie.

Lui [Boucar] aussi, il a défriché. Donc, pour les prochains qui auront un accent, un peu gros, fort, il l’a fait et ça en prend un, le premier à qui ça fait de la peine, pour qui c’est plus dur. C’est notre Boucar et les Québécois l’adorent. Frédéric Pierre

Normand Brathwaite, Anthony Kavanagh, Michel Mpambara, Boucar Diouf, Eddy King, Erich Preach et Garihanna Jean-Louis Photo : Bell Média/Julien Payette-Tessier

La diversité des points de vue

Frédéric Pierre ne poursuivait pas un but précis en imaginant son documentaire et il tenait à laisser de l’espace pour ce qui allait émerger. Cependant, il avait tout de même un espoir secret.

Je peux t’avouer que j’avais quand même un petit fantasme intérieur de démontrer et d’exposer sept parcours différents pour enfin en finir avec ces notions de communautés, comme si on englobe ça comme étant un tout. […] La diversité à l’intérieur de nos communautés, pour moi, c’est crucial! Frédéric Pierre

L’humour, un chemin direct vers les autres

Selon Frédéric Pierre, l’humour est un liant extraordinaire. Il permet une ouverture au-delà des différences. Selon lui, les humoristes noirs du Québec ont contribué à créer des ponts avec le reste de la population.

L’humour, c’est un passeport pour entrer quelque part. Définitivement! Et je pense que les Normand, Anthony, Boucar, Mpambara, toute cette gang-là a vraiment aidé, moi, je crois à l’acceptation, dans la société en général, des communautés noires. Normand, tu le dis dans le documentaire. Tu dis : “Les gens m’ont non seulement aimé; ils m’ont adopté. Ils m’ont pris. Les Québécois m’ont pris et ils l’ont fait après avec Anthony et après ça même si Mpambara débarquait et leur faisait un humour violent, ils l’ont pris.” Frédéric Pierre

Une fois c’t’un Noir est offert sur la plateforme Crave. Regardez un extrait de la bande-annonce.

Une fois c't'un Noir

L’entrevue à Tout le monde en parle :

Entrevue avec Normand Brathwaite et Frédéric Pierre

Tout le monde en parle, dimanche à 20 h sur ICI Télé.