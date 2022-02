Est-ce qu’il y a un mot féminin pour caïd?

On comprend bien vite qu’elle est en deuil de René (Rémi-Pierre Paquin, qu’elle a tué à la première saison). Elle remet en question toute la violence utilisée dans les organisations criminelles.

Ça se pourrait-tu, une organisation criminelle sans violence? Pourquoi la criminalité est-elle nécessairement liée à la violence? C’est deux choses différentes si on y pense bien. Huguette Delisle

Sa crise existentielle ne sera que de courte durée. À la suite de plusieurs tentatives d’assassinats ratées par Daniel Tremblay, propriétaire du Motel La Demoiselle, et de lettres de menaces qu’elle reçoit d’un groupe de sexistes , Huguette retrouve le feu sacré et son goût pour la carabine.

Moi, je pense que le respect, ce n’est pas quelque chose qu’on demande. C’est quelque chose qu’on impose. Huguette Delisle

Huguette Delisle Photo : Productions Casablanca/Bertrand Calmeau

Et le compteur des morts reprend assez rapidement. Ainsi qu’une chaîne de savoureux quiproquos propre à l’écriture de François Létourneau.

La nouvelle Caïd installe son bureau dans le sous-sol de Micheline et de Serge pour reprendre le contrôle de son empire criminel.

Une deuxième saison très attendue

Après le grand succès de la première saison de C’est comme ça que je t’aime, le stress était présent chez l’auteur pour la création de la suite.

Serge Paquette et Gaétan Delisle Photo : Productions Casablanca/Bertrand Calmeau

C’est une saison qui a lieu d’être à part entière, croit Jean-François Rivard, qui a coréalisé la série avec Robin Aubert. On va ailleurs, mais sur les bonnes bases de la première saison , dit Jean-François Rivard.

On retrouve avec délectation l’esthétique des années 1970 et une trame sonore qu’on écoute avec ravissement (Les Sinners et Mike Brant, bien sûr). Les personnages replongent dans des jeux de pouvoir invraisemblables et l’euphorie (parfois timide) du crime.

Marie-Josée Bolduc, Huguette Delisle et Micheline Paquette. Photo : Productions Casablanca/Bertrand Calmeau

Qui sera la menace à vaincre cette saison-ci? Le Caïd retraité? La mafia de Montréal? La vengeance des motards? Un nouveau gang criminel sexiste?

La vraie menace est dans leurs difficultés de couple. Alors que, dans la saison un, la criminalité les avait aidés, dans la saison deux, la criminalité ne va pas du tout les aider. Elle sera dévastatrice pour les couples , dit François Létourneau.

Gaétan Delisle Photo : Productions Casablanca/Bertrand Calmeau

À quoi s’attendre?

Coco et Puff sont de retour dans l’organisation

Marie-Josée et Lucien préparent leur mariage

Micheline et Serge essaient l’amour libre, pendant 3 semaines

Micheline veut devenir une sommelière de cocaïne

Gaétan rencontre un rival, Gaétan 2 (Steve Laplante), qui est un nouveau conseiller de M. Bourassa.

Huguette, Marie-Josée et Micheline prennent le contrôle de l’Organisation avec un projet résolument féministe

Gaétan est toujours aussi gnochon

François Létourneau a écrit un rôle spécialement pour Pierre-François Legendre, le seul des Invincibles à ne pas avoir encore joué dans C’est comme ça que je t’aime. On pourra le voir à la fin de la saison.

C’est comme ça que je t’aime, saison 2 : six épisodes seront en ligne à partir du 3 mars sur ICI Tou.tv Extra. Les quatre autres épisodes seront offerts le 10 mars.

Pour vous rafraîchir la mémoire sur la première saison

Récapitulatif de la première saison

Avec : Marilyn Castonguay, François Létourneau, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman, Sophie Desmarais, Mani Soleymanlou, Jean-François Provençal, Mathieu Gosselin, René Richard Cyr, Patrick Drolet, Chantal Fontaine, Alexandre Goyette.

Grazia (Charlotte Le Bon), Maurice (Pierre-François Legendre), Gaétan 2 (Steve Laplante) et Josette (Émilie Bibeau) Photo : Productions Casablanca

De nouveaux personnages seront interprétés par Charlotte Le Bon, Steve Laplante, Émilie Bibeau, Pierre-François Legendre, Michel Laperrière et Mikhaïl Ahooja, entre autres.

Auteur : François Létourneau

Réalisateurs : Jean-François Rivard et Robin Aubert

Productrices : Joanne Forgues et Catherine Faucher de Productions Casablanca