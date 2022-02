Regarder la télé avec ses enfants sans s’ennuyer, est-ce que ça se peut?

Le covisionnage (ou coviewing en anglais) consiste à regarder une émission conçue pour des publics de différentes générations, par exemple des parents et leurs enfants.

C’est ce qu’a voulu faire Simone, ma fille de 8 ans, avec Les petits tannants. Je me suis donc traînée, un peu blasée, dans le salon. Je dois l’admettre : le plaisir se multiplie vraiment lors du visionnement en famille et des commentaires que l’activité suscite. On a vite été mortes de rire.

Concept : avec l’animateur Pierre Hébert et des personnalités invitées, des enfants de 4 à 6 ans se lancent dans une multitude de jeux et de défis. Les parents doivent prévoir les réactions de leur progéniture.

Au sommet de notre palmarès des meilleurs moments, mentionnons l’expérience du chocolat (inspirée de celle de la guimauve, bien connue en psychologie). On offre un chocolat à un petit garçon ou à une petite fille. Si l’enfant est capable de ne pas y toucher pendant 10 minutes, on lui promet un deuxième chocolat. Y aura-t-il moyen pour le cobaye de contrôler sa gourmandise?

Une vérité qui n'est pas facile à dire

Sera-t-il possible pour les enfants d’éviter la tricherie lors du jeu de l’âne en avouant qu’on leur a bandé les yeux (par exprès) avec un foulard noir à travers duquel il est facile de voir?

Les petites tannantes diront-elles la vérité à la mère de Pierre Hébert, à savoir que son gâteau n’est pas bon du tout? (La production a remplacé le sucre par du sel dans la recette.)

Je n’ai pas pu m’empêcher de spéculer sur ce que ferait ma fille dans chacune des situations. J’ai parfois eu raison, mais souvent tort. Bref, autant de situations cocasses qui peuvent provoquer de belles discussions.

Les petits tannants Photo : Sphère Média

Donc, l’intérêt est bien sûr le covisionnage, mais aussi le fait que Pierre Hébert a de l’aisance dans les interactions enjouées avec les enfants qui participent aux défis et qu’on est loin d’une simple enfilade de bêtises à la Denis la malice.

D’autres émissions parfaites pour le covisionnage

Conte pis raconte

C’est un vrai petit bijou d’émission jeunesse où les adultes trouveront grandement leur compte.

Conte pis raconte est une célébration de la littérature jeunesse en 12 minutes qui propose des entrevues menées par des enfants, des suggestions de lectures, des rencontres avec des illustrateurs et des illustratrices, des capsules ludiques d’animation avec des livres… C’est très éclaté.

Conte pis racontre donne aux enfants le goût de la découverte et de l’émerveillement. Aux parents aussi, parce que j’ai eu le goût de tout acheter! Prévoyez une hausse des investissements dans votre budget livres ou des visites supplémentaires à votre bibliothèque.

Pierre-Yves Lord anime la série Conte pis raconte diffusée sur ICI Tou.tv. Photo : Radio-Canada

Avec Pierre-Yves Lord et Catherine Trudeau.

Conte pis raconte, en ligne sur ICI Tou.tv

L’œil du cyclone

Il s’agit ici du quotidien d’une famille séparée, recomposée et élargie autour d’Isabelle, de ses jumeaux de 8 ans (l’une est malicieusement rusée, l’autre est anxieux) et de sa grande fille de 16 ans.

On rit autant des petits travers des parents que des manœuvres orchestrées par les enfants.

L'oeil du cyclone Photo : KOTV

Avec Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Danièle Proulx, Patrick Hivon et Luc Senay.

Survivre à ses enfants

L’amitié qui unit Nadine, Kamyar, Annie, Philippe et Josée ne s’est pas effritée avec la parentalité. Elle leur a plutôt permis de… survivre à leurs enfants! Leurs rencontres sont exutoires et permettent de désamorcer les situations absurdes dans lesquelles les plonge leur progéniture.

Quelques personnages plus caricaturaux sont accrocheurs, par exemple la petite Mégane, dont les mauvais coups feront rire les enfants et rager les parents.

Certaines situations avec des enfants et ados peuvent ouvrir des discussions, comme les batailles dans les sports d’équipe, le premier cellulaire, les partys, la consommation d’alcool, le petit ami qui reste à coucher (sans rien de très explicite).

L’argent fait le bonheur Photo : Avanti

Avec Mélissa Désormeaux-Poulin, Mani Soleymanlou, Mickaël Gouin, Catherine Bérubé et Anna Beaupré Moulounda.