Conseils de psy pour aider nos proches qui sont tristes

Dre Marie-Ève Cotton Photo : Pamplemousse média/Catherine Forget

Écouter plutôt que réagir

C’est normal, on n’aime pas voir souffrir ceux et celles qu’on aime. On s’efforce de trouver toutes les solutions possibles, et le plus vite possible, pour qu’ils et elles retrouvent leur joie. On a tout faux! La première chose à faire, selon la Dre Cotton, c’est d’écouter et d’accueillir la peine.

Quand quelqu’un a de la peine, j’ai appris ça dans ma formation comme psychiatre, la première chose à faire avant de lui dire : “Ça va bien aller” ou de faire le cheerleder, c’est de légitimer sa souffrance. C’est de dire : “J’entends ta peine. Si ça m’arrivait, moi aussi j’aurais de la peine, c’est un coup dur.” Dre Marie-Ève Cotton, psychiatre

Accepter les émotions faussement qualifiées négativement

Plus tard, on pourra en venir aux solutions. Mais dans les premiers instants, lorsque quelqu’un nous confie sa peine, il faut l’accepter et la tolérer.

C’est comme si ça avait besoin d’être validé, une souffrance, parce que c’est la première étape pour l’apaiser. Il faut que l’autre aussi sente qu’on est capable de la tolérer. Parce qu’on voit beaucoup, dans la psychologie populaire, une espèce de diabolisation des émotions qui ne sont pas la joie. [On diabolise] la tristesse, [on diabolise] la colère. Dre Marie-Ève Cotton, psychiatre

Isabelle Racicot Photo : Pamplemousse média

L’approche d’Isabelle Racicot

Quand une personne se confie à elle, l’animatrice a développé cette façon de faire : elle lui demande de quoi elle a besoin. Veut-elle trouver des solutions? A-t-elle besoin de vider son sac et de pleurer? Elle accompagne cette personne selon sa demande.

Quand elle-même a besoin d’aide, voici ce qu’elle désire :

Quand j’ai de la peine, je veux que tu me laisses brailler. Ne viens pas tout de suite me trouver une solution! Je veux la [l’émotion] vivre, je vais la vivre pleinement, et après, on trouvera une solution. Isabelle Racicot

Les 27 catégories d’émotions identifiées par les psychologues Alan S. Cowen et Dacher Keltner de l’Université de Californie à Berkeley : Admiration, adoration, appréciation esthétique, amusement, colère, anxiété, émerveillement, malaise (embarras), ennui, calme (sérénité), confusion, envie (craving), dégoût, douleur empathique, intérêt étonné (intrigué), excitation (montée d'adrénaline), peur, horreur, intérêt, joie, nostalgie, soulagement, romance, tristesse, satisfaction, désir sexuel, surprise.

Apprendre à nommer toutes les émotions

La journaliste Monic Néron souligne notre incapacité, en Amérique du Nord, à reconnaître les différentes émotions.

Dans les pays scandinaves, par exemple, ils sont capables de nommer 20-25 émotions, alors qu’ici, on se limite à 7 ou 8. On a de la difficulté à nommer les nuances d’émotion, et si on a de la difficulté à les nommer, c’est donc dire qu’on a de la difficulté à les vivre et à les accepter aussi. C’est d’autant plus important quand on accompagne des enfants dans leur petite-enfance, quand on leur apprend à vivre ces émotions-là. Monic Néron

Faire face aux émotions

