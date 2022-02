« Je ne comprends pas encore pourquoi on ne voit pas les profs comme on voit les médecins! » – Pierre Hébert

Pierre Hébert, dont la conjointe est prof, est porte-parole depuis cinq ans de Prof, ma fierté, une campagne qui vise à valoriser la profession d’enseignant et d’enseignante.

Prof, un métier sous-estimé

L’animateur raconte qu’il dérangeait la classe quand il était enfant. Il parlait beaucoup. Au lieu de le punir, ses profs ont su l’encadrer, ce qui a fait toute la différence pour lui.

Pierre Hébert rappelle que le métier de prof a longtemps été pratiqué par une majorité de femmes et qu’on minimise son importance.

C’est une profession qui a été longtemps en majorité féminine et on a encore cette vieille mentalité conne de dire : “C’est naturel pour une femme de s’occuper de plein d’enfants, ce n’est pas difficile”, alors que c’est une science, alors que [les enseignants et enseignantes] travaillent tellement fort jour après jour. Pierre Hébert

Des enseignantes et des enseignants épuisés

Pierre remarque l’épuisement des profs, qui accumulent les heures de bénévolat pour bien remplir leur rôle. Il n’est pas rare, non plus, de les voir sortir leur propre argent pour constituer une bibliothèque bien garnie dans leur classe, par exemple.

Enseigner, ce n’est pas seulement transmettre des matières scolaires. C’est apprendre aux enfants à vivre avec les autres, à reconnaître et exprimer leurs émotions, et beaucoup d’autres choses encore. Pourquoi ne pas donner aux profs ce dont ils et elles ont besoin pour exercer leur profession dans des conditions optimales?

Moi, le ministre de l’Éducation me décourage. C’est un ancien professeur; j’aurais aimé sentir encore la passion qui parle. Je sais qu’il fait de son mieux, mais qu’est-ce qu’il arrive avec les écoles? On ne l’entend pas souvent. Pierre Hébert

Son fils à la garderie habillé en princesse

En 2020, le fils de l’humoriste s’est rendu à la garderie habillé en princesse. Pierre craignait qu’il fasse rire de lui, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Les enfants ont regardé leur petit compagnon quelques secondes pour ensuite retourner à leurs jeux.

On a tellement à apprendre des enfants dans l’acceptation de l’autre, dans l’acceptation de soi, dans la spontanéité et la candeur, beaucoup plus qu’on a à leur en apprendre, moi je trouve. Pierre Hébert

Pierre Hébert Photo : Sphère Média/Karine Dufour

Les petits tannants

Cette faculté des enfants de nous surprendre, elle est au cœur de la nouvelle émission que Pierre Hébert anime. Dans ce jeu familial, des parents doivent deviner les réactions de leurs enfants, de 4 à 6 ans, qui font face à différentes situations. L’animateur considère l’émission idéale pour la période actuelle.

Je pense que ça va mettre un baume sur bien des affaires et ça permet d’écouter des shows en famille. […] C’est rare, ces shows-là que tu peux apprécier tout le monde ensemble. Pierre Hébert

Regardez l’entrevue :

Entrevue avec Pierre Hébert

Tout le monde en parle, dimanche à 20 h sur ICI Télé

Les petits tannants, vendredi 20 h sur ICI Télé