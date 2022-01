Avant le crash est la nouvelle dramatique écrite par Éric Bruneau et Kim Lévesque Lizotte qui sera diffusée sur ICI Télé au cours de la saison 2022-2023. Il s’agit également de la première série écrite par le comédien. La réalisation est signée Stéphane Lapointe (Faits divers).

Éric Bruneau avait ce projet dans ses tiroirs depuis cinq ans. Il voulait parler d’ambition et désir de réalisation. Son choix s’est arrêté sur le milieu de la finance, car il a l’impression que dans ce milieu, la performance, le dépassement de soi et le besoin d’avancer sont très présents. Dans Avant le crash, on entre dans la vie d’une bande de trentenaires : Marc-André (Éric Bruneau), François, Evelyne, Patrick et Vincent (la distribution reste à confirmer). Il y sera question d’amitié, d’amour, de rapport à la famille et de la dualité que certains choix de vie imposent.

Retomber en amour

« Quand Éric m’a présenté son projet, je me suis dit que ça serait impossible pour moi d’écrire sur le monde de la finance, a dit la coautrice Kim Lévesque Lizotte. Mais après avoir lu son premier épisode, j’ai compris la belle transposition qu’il avait faite. La série était axée sur les relations humaines. Je suis tombée en amour avec les personnages. ».

Cette série est aussi une première expérience d’écriture à quatre mains pour la jeune femme. Même si les deux artistes forment un couple, ça ne veut pas dire que le travail se passe à merveille. Heureusement, j’ai rencontré mon âme sœur de l’écriture, a avoué Kim Lévesque Lizotte. Trouver des auteurs avec qui travailler, c’est difficile; avec Éric, j’ai trouvé l’amour pour une deuxième fois.

Un thriller existentiel

Quand arrive le temps d’essayer de donner un nom sur le style de la série (comédie? drame?), le réalisateur Stéphane Lapointe affirme : C’est un thriller existentiel, un constat lucide d’où est rendu l’humain aujourd’hui.

« Il y a des gens bons qui veulent faire la bonne affaire, mais le système les déjoue. On entend parfois : Good people do bad things. C’est un peu ma vision du pouvoir », a ajouté Kim Lévesque Lizotte.

Intrigant! À suivre…