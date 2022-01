Le premier jour du reste de ta vie, avec Mikhaïl Ahooja

Une multitude de possibilités amoureuses, corporelles et sexuelles, et un dénominateur commun : l’acceptation de la différence

Dans la série Sans rendez-vous, le comédien Mikhaïl Ahooja incarne Lou, une personne non binaire en quête d’affirmation de soi. En regardant ce personnage se demander qui iel est vraiment, ce qu’iel veut et en le/la voyant sortir peu à peu de sa chrysalide, on ressent de l’émotion et, peut-être, un peu d’envie, car iel ose s’assumer. Rencontre avec celui qui nous montre qu’il n’est jamais trop tard pour bousculer les conventions et devenir la personne qu’on veut vraiment être.

Mikhaïl Ahooja dans le rôle de Lou Photo : Aetios Productions

– Quel défi cela a-t-il représenté pour vous d’incarner Lou dans Sans rendez-vous?

Le défi était surtout de rendre cette réalité le plus justement possible. J’ai fait beaucoup de recherches, tant sur le fait d’être non binaire que sur la manière dont cette réalité s’incarne au quotidien.

Je me suis mis à suivre plusieurs comptes sur YouTube et Instagram pour comprendre véritablement comment les personnes non binaires se décrivaient elles-mêmes. Mikhaïl Ahooja

Sans rendez-vous Photo : Aetios/KarlJessy

– Le personnage de Lou a amorcé un parcours d’affirmation personnelle. Avez-vous déjà vécu une épiphanie, une prise de conscience de qui vous êtes vraiment, un changement de mode de vie?

Non, pas encore, mais si ça arrive, j’espère que ce sera pour le mieux! Je vois déjà beaucoup de choses qui pourraient changer dans mon mode vie. Haha!

– Si vous invitiez votre personnage de Sans rendez-vous à un souper de famille, en quels termes le présenteriez-vous?

En tant que personne, simplement. Un humain d’une grande douceur, avec un sens de l’humour redoutable et qui est toujours là pour ses proches.

- Sans rendez-vous aborde avec tendresse, humour et sans tabou les questions de diversité sexuelle et de genre. Êtes-vous d’avis qu’il faut pouvoir parler de tout?

Il faut absolument parler de tout, mais dans le respect des gens concernés.

Heureusement, Marie-Andrée Labée (autrice de Sans rendez-vous) a fait une recherche exhaustive pour sa série et comprend la réalité des personnes dont elle parle. Son humour rend tout sujet abordé moins lourd et beaucoup plus digeste pour le public. Mikhaïl Ahooja

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter?

Sur l’heure du dîner, je sortais souvent pour aller me chercher quelque chose à manger, mais en costume de Lou. Les gens me regardaient beaucoup dans la rue, parfois avec dédain et parfois avec compassion.

J’ai compris une parcelle de ce que ça signifie d’être non binaire au quotidien. Mikhaïl Ahooja

– Dans votre carrière, tant au théâtre qu’à la télévision et au cinéma, vous campez des rôles très différents. Où puisez-vous votre inspiration pour réussir à vous muer en un tel caméléon?

J’ai toujours adoré me transformer. Évidemment, mes proches sont ma plus grande inspiration. J’essaie de voler un trait de caractère à un membre de ma famille ou à un ami pour ensuite le mettre à ma sauce. C’est une grande source de bonheur pour moi!

