50 ans de carrière, de Jean-Lou au commandant Piché

Les enfants de la télé ont réuni Maxime et Véronique Le Flaguais, Marc-André Grondin, Rémi-Pierre Paquin, Jean-Pierre Chartrand, Marie Tifo, Luc Picard et le commandant Robert Piché pour rendre hommage à Michel Côté. De grandes retrouvailles pour un acteur incomparable!

Un homme de famille

L’émission a accueilli sur le plateau trois de ses fils : Maxime Le Flaguais, Marc-André Grondin et Rémi-Pierre Paquin. Si le premier est son fils naturel, les deux autres l’ont été par le biais de rôles marquants dans le film C.R.A.Z.Y. (Marc-André Grondin) et dans la série La théorie du K.O. (Rémi-Pierre Paquin)

Regardez un extrait de cette relation paternelle dans C.R.A.Z.Y.

Michel Côté un homme de famille

L'affiche du film « Cruising bar » Photo : ONF

Un acteur polyvalent

De la série Du tac au tac en passant par la pièce Broue et le film Cruising bar, Michel Côté a toujours été très polyvalent, interprétant jusqu’à quatre rôles différents dans une même série (Du tac au tac) ou un même film (Cruising bar)! Son fils, Maxime Le Flaguais, fait d'ailleurs remarquer la ressemblance du personnage que son père interprétait dans Du tac au tac avec le légendaire Jean-Loup de La petite vie et le personnage de Serge le ver de terre dans Cruising bar :

On dirait l’ancêtre du ver de terre et de Jean-Loup – Maxime Le Flaguais

Personnage du vendeur (Du tac au tac) et celui de Serge (le ver de terre) (Cruising bar). Photo : Fair play

Personnage du vendeur de vêtements (Du tac au tac) et celui de Jean-Lou (La petite vie) Photo : Fair play

À regarder aussi : un montage de ses plus grands rôles dramatiques au cinéma

J'ai eu la chance, probablement grâce à Broue, de dire : excusez-moi, je vais attendre un petit peu, je vais attendre un autre rôle, et c'est ça qui m’a permis de faire des rôles si différents et qui m'a permis de tripper autant. Michel Côté

La filmographie de Michel Côté Photo : Fair play

On aurait pu continuer longtemps, tellement sa carrière est immense et géniale! Regardez l’émission complète pour rire et pleurer encore un peu!

Les enfants de la télé, mercredi, 20 h