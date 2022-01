Découverte en direct – Deux ans de pandémie : où en est la science?

On peut dire que l’état des connaissances concernant le coronavirus – et en particulier la COVID-19 – a fait un bond de géant en deux ans. Pour une rare fois, Découverte était en direct, dimanche soir, pour une émission spéciale de 90 minutes sur le sujet avec Charles Tisseyre, Anne-Marie Dussault et la journaliste Binh An Vu Van.