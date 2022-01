Rire fort, même en pandémie

Il a attiré notre attention avec ses solos de flûte dans le nez et, même depuis le début de la pandémie, il réussit à faire rire tout le monde (à part peut-être les gens qu’il parodie).

Ce montage de ces meilleurs moments est hilarant!

André Robitaille a demandé à l’humoriste s’il a encore beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. Ce à quoi Arnaud Soly répond : J'en ai, mais je dois apprendre à ne pas trop regarder les chiffres, les messages, les commentaires. Je trouve que ça peut être bien obsédant, et il faut vraiment apprendre à laisser aller.

Autant c'est un tremplin super cool, autant la vraie vie est ici et avec les gens autour de nous. J'essaie de mettre plus d’énergie dans les relations durables, les gens qui m'entourent, et voir Internet comme un outil parmi tant d'autres.

Arnaud Soly