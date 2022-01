District 31 tire sa révérence en pleine gloire

District 31, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé Fin des enquêtes le jeudi 21 avril 2022

Ça a été une belle et grande aventure , dit Fabienne Larouche, qui produit l’émission, mais qui a aussi connu le rythme effréné de l’écriture d’une quotidienne avec Virginie et 30 vies. Notre métier, c’est de créer des œuvres, et à un moment donné, c’est aussi de faire d’autres projets. Elle avoue du même coup qu’elle ne pensait même pas se rendre à six saisons.

Dany Meloul, directrice générale de la Télévision à Radio-Canada, souligne l’énorme travail fait dans les deux dernières années. Avec l’arrivée de la pandémie, Luc Dionne et Fabienne Larouche auraient pu choisir d’arrêter au bout de quatre ans de diffusion, mais ils ont poursuivi malgré les mesures et restrictions sanitaires en place. Dany Meloul profite également de cette importante annonce pour confirmer que Luc va continuer à travailler avec Radio-Canada .

DPCP, la suite

J’ai besoin d’aller voir ailleurs. Luc Dionne commence à trouver qu’il a fait le tour de ce que ses personnages peuvent offrir et raconter. À 61 ans, il me reste encore un paquet de choses à dire.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ou DPCP, comme on l’a très souvent entendu dans District 31, est un sujet qu’il veut continuer à fouiller et qu’il présentera sous forme ponctuelle, plutôt que quotidienne.

Vivre sa vie

C’est après avoir raté une partie de l’anniversaire de sa conjointe pour écrire la mort de Poupou qu’il s’est dit : Il faut aussi vivre la vie pour raconter la vie.

La mort de Jean-Marc [Vallée], ça a été fatal , ajoute-t-il. Il rappelle que ce travail d’écriture qui ressemble à une vie de moine est aussi très demandant sur le plan mental et physique, et c’est en paix qu’il terminera l’écriture des derniers épisodes, pour pouvoir par la suite profiter un peu de la vie, avant d’entamer de nouveaux projets.

Merci, Luc Dionne, et surtout, bon repos!