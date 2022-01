Le spectacle Un : de l’Iran au Québec avec Mani Soleymanlou

Moi, je n’ai jamais vraiment eu ce besoin de savoir d’où je venais ni de nommer d’où je venais, je veux dire, je savais moi que j’étais Iranien. Mes parents l’étaient, on mangeait la bouffe, on parlait la langue, ça me suffisait. Mani Soleymanlou

Qui est-il?

Mani Soleymanlou est né en Iran, un pays qu’il quitte avec ses parents pour s’établir à Paris. Il y vivra jusqu’à ses 9 ans. Il prendra ensuite la route de Toronto, d’Ottawa et de Montréal.

Je résume : l’Iran, on me l’a arraché. À Paris, j’étais un Iranien. À Toronto, j’étais pendant quelque temps un Français-Iranien, ensuite, un Canadien, I just quick became Canadian. À Ottawa, j’étais un Français-Iranien-Torontonien. À Montréal, je suis un Arabe-Iranien-Montréalais, qui a vécu en France et à Ottawa, et aujourd’hui, on me dit : “Mon gars, t’es Québécois!” Je ne sais plus. Mani Soleymanlou

Le comédien Mani Soleymanlou Photo : Marie-Élaine Pitre

Parler d’un pays qu’il ne connaît pas

Jeune comédien, Mani est invité au Théâtre de Quat’sous à Montréal à créer un spectacle pour parler de son pays d’origine. Après l’emballement des premiers instants et la fierté associée à cette invitation, il constate que l’Iran, il ne le connaît pas. Ses souvenirs sont ceux des grandes vacances d’été quand il s’y rendait en famille. Sa connaissance de la culture du pays, c’est surtout celle de la cuisine.

Comment parler de ce pays qui m’est maintenant si étranger, que j’ai presque oublié? Comment parler de cette terre qui devient de plus en plus floue, comme un voyage que j’ai fait il y a très longtemps, pas plus? En fait, comment parler de la littérature et de la poésie persane quand je ne peux même pas écrire ni lire la langue? Mani Soleymanlou

Iranien? Français? Canadien? Québécois?

S’il ne connaît pas ou très peu la culture qui est censée être la sienne, qui est-il? Qui est-il aux yeux d’un Québécois ou d’une Québécoise d’origine?

Loin de mon pays de naissance, sans passeport canadien, je suis quoi, même lorsque, aux yeux d’un Québécois, je suis issu d’ailleurs? Issu d’un milieu culturel? Parfait, très bien. Quel milieu culturel? Certainement pas un milieu culturel iranien, je ne le crois pas. Québécois? Pas sûr! Canadien? Je n’espère pas! Français? Bof, j’sais pas, faut voir, assieds-toi, faut en discuter… Mani Soleymanlou

Le comédien Mani Soleymanlou Photo : Marie-Élaine Pitre

Voir une étoile filante et pleurer

Le comédien trace un portrait de la guerre Iran-Irak durant les années 80, de la vie de ceux et celles qui vivaient en Iran dans les années 2000, et nous montre qu’un simple phénomène naturel peut provoquer une sensation totalement opposée selon l’endroit où l’on vit sur la planète. Mani se souvient de la première fois qu’il a vu une étoile filante. Il avait 8 ans et c’était chez son grand-père en Iran en 1990.

J’étais sûr, mais sûr que ce que je venais de voir voler dans le ciel était le début d’une autre guerre. Que cette trace de lumière momentanée allait forcément atterrir quelque part, faire exploser quelque chose, faire pleurer quelqu’un. Cette même étoile filante, qui ailleurs sur la planète au même moment pour un autre enfant de 8 ans était un moment magique, était pour moi une vision d’horreur. Mani Soleymanlou

Retourner en Iran

Mani dit ressentir un vide. Il parle d’un flottement identitaire . Mais ce vide, il l’aime, puisqu’il l’incite à réfléchir et à se poser des questions.

J’ai quand même hâte au jour où je vais pouvoir vous parler d’un autre Iran. J’aimerais ça y retourner un jour, moi, à cet Iran que je souhaite connaître. Cet Iran que je connaissais quand j’étais jeune, à un âge où tout est beau. J’ai hâte au jour où un jeune Iranien me prendra de côté et me dira de venir voir comment tout a changé. Il m’invitera chez lui, il me dira : ‘’Il y a de la place, viens que je te montre ton pays comme tu ne l’as jamais vu.” Mani Soleymanlou

