2021 en sept moments télévisuels marquants

1 - Dany Turcotte quitte Tout le monde en parle

Dany Turcotte sur le plateau de Tout le monde en parle. Photo : Avanti Groupe/Karine Dufour

Tanné de la haine et du tribunal populaire sur les réseaux sociaux, Dany Turcotte annonce en février qu’il abandonne son rôle de fou du roi à Tout le monde en parle.

Depuis, son fauteuil est occupé en alternance par plusieurs personnalités, dont Anaïs Favron et Alexandre Barrette.

Dany Turcotte est tout de même revenu faire une visite surprise lors du dernier Tout le monde en parle avant le temps des Fêtes.

2- La mort de Poupou dans District 31

Stéphane Pouliot. Photo : Aetios Productions

Onde de choc parmi les fans de District 31 cet automne : le bien-aimé sergent-détective Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) est assassiné.

Ce meurtre, ajouté à la dépression de Bruno Gagné (Michel Charette), au départ de Gabrielle Simard (Geneviève Brouillette) et à l’arrivée de Mélanie Charron (Ève Landry) donne un tout nouveau souffle aux multiples intrigues de Luc Dionne.

3- Un personnage trans enceinte dans Toute la vie

Un pas de plus a été fait pour une meilleure représentation de la diversité des genres à la télévision avec l’arrivée d’un personnage hors du commun dans Toute la vie.

Lucas Arditti, interprété par Lé Aubin, est un jeune homme trans qui a interrompu temporairement son processus de changement de sexe parce qu’il porte un bébé.

Lucas, par Lé Aubin - Saison 3

Récit numérique : Toute la vie explore le thème de la transparentalité

4- En direct de l’univers posthume en mémoire de Michel Louvain

La saison était terminée pour En direct de l’univers lorsque Michel Louvain est mort en avril dernier. Mais en 48 heures, toute l’équipe s’est mobilisée pour produire une dernière émission en sa mémoire.

Toute une brochette d’artistes s’est réunie pour donner une magnifique prestation de La dame en bleu.

La dame en bleu, en hommage à Michel Louvain

La reine du country Renée Martel était de la partie. Celle qui est elle aussi disparue récemment sera honorée à son tour lors d’une prolongation sur le web de l’émission du 15 janvier 2022. À voir sur le site d’En direct de l’univers.

5- Les 20 ans de L’épicerie

Denis Gagné et Johane Despins célèbrent la vingtième saison de L’épicerie. Depuis 2002, l’émission d’affaires publiques agit comme un phare en portant un éclairage journalistique sur tout ce qui touche notre alimentation.

L’épicerie… 20 ans de bloopers

L’épicerie, 20 ans de temps de bloopers

6- La fin de Les pays d’en haut

Les pays d’en haut – Des séries qui reviennent à la vie Photo : ICI ARTV

Cette année, c’était bel et bien la fin pour cette énième mouture de l’histoire de Claude-Henri Grignon, après le roman Un homme et son péché, le feuilleton radio, les multiples films et le téléroman.

La série historique Les pays d’en haut des années 2010 a grandement été appréciée par l’auditoire, qui a été au rendez-vous durant six saisons.

Blogue Télé : 8 séries dérivées des Pays d'en haut

7- L’amour crisse de Louise Latraverse

Louise Latraverse porte un chandail avec ses propres mots. Photo : Monique Giroux

Ça s’est passé presque aux premières secondes de 2021 à l’émission d’En direct du jour de l’An. France Beaudoin avait demandé aux personnes invitées ce que la COVID-19 ne réussirait pas à leur enlever. La comédienne Louise Latraverse a spontanément répondu : L’amour, crisse!

Son cri du cœur a grandement fait jaser et a même été le moteur d’une campagne de financement de la Maison Simonne-Monet-Chartrand, qui aide des femmes victimes de violence conjugale.