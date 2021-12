Des entrevues souvenirs avec Jean-Marc Vallée

Choc et tristesse à la suite de la mort prématurée du cinéaste québécois Jean-Marc Vallée. En souvenir de sa fulgurante carrière, nous nous replongeons dans quelques-unes de ses entrevues. Cela nous permet d’apprécier toute la créativité et l’humanité du grand réalisateur et de mesurer la chance que nous avons de pouvoir admirer son œuvre.