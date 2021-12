La revue culturelle 2021 avec André Robitaille et ses complices

Sous le thème « La culture est partout » , l’émission met en lumière les artistes et les œuvres phares de la dernière année qui ont embelli notre quotidien. Encore une fois, en 2021, la pandémie aura mis au premier plan l’importance de l’art dans nos vies.

Pour faire un retour sur les faits saillants de la vie culturelle de 2021, l’animateur André Robitaille propose des rencontres entre des artistes qui ont marqué les domaines des arts de la scène, de la littérature, de la musique, des arts visuels et du cinéma cette année.

Isabelle Picard, Patrice Michaud et David Goudreault, qui ont publié des livres jeunesse en 2021, ont évoqué l’importance de préserver la magie de l’enfance.

Le réel peut être très dur et très contraignant, et l’imaginaire est libérateur et infini. Plus on permet à nos enfants de se construire un grand refuge imaginaire, plus ils pourront se protéger, parfois, de la dureté du réel. Plus ils auront un lieu où se replier, aller se guérir, aller se refaire avant de revenir dans le réel.

David Goudreault