La rentrée télé hiver 2022

À partir du 3 janvier 2022, de nombreuses personnalités aimées animeront votre télé : Julie Perreault, Véronique Cloutier, Magalie Lépine-Blondeau, Chantal Lamarre, Patrick Hivon, Mani Soleymanlou, Marina Orsini, Monic Néron, Christian Bégin et plusieurs autres. Une belle programmation!

Les nouveautés télé!

Culturama

À partir du dimanche 16 janvier à 17 h sur ICI TÉLÉ

Voici la nouvelle émission culturelle d’ICI ARTV, Culturama, où les artistes se succéderont dans le salon de Chantal Lamarre et de ses complices : Émilie Bibeau, Fanny Britt, Laurent Paquin, Yves Pelletier et Mathieu Quesnel, Guillaume Corbeil, Mélanie Demers, Rébecca Déraspe, Olivier Kemeid, Elkahna Talbi et Thomas Leblanc. Découvertes, œuvres revisitées et une bonne dose d’humour seront au rendez-vous.

Chantal Lamarre Photo : Radio-Canada

Doute raisonnable

À partir du lundi 3 janvier, 21 h

Après une année sabbatique qui lui a permis de terminer des études sur les déviances sexuelles, la policière d’expérience Alice Martin (Julie Perreault) se joint au Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuel (GICCS), un projet pilote initié par le chef de police Pascal Alario (David Boutin). La fiction Doute raisonnable nous plonge dans un milieu policier atypique. Julie Perreault et David Boutin se retrouvent au côté de Kathleen Fortin, de Nadia Essadiqi – La bronze, de Charli Arcouette et de Marc-André Grondin.

Doute raisonnable Photo : Radio-Canada

L’oeil du cyclone

À partir du 3 janvier, 19 h 30

L'œil du cyclone est une comédie avec Christine Beaulieu, qui incarne Isabelle Gagnon, une mère de famille monoparentale de trois enfants : ses jumeaux, Emma (Lilou Roy-Lanouette) et Jules (Joey Bélanger), et sa fille aînée, Jade (Emi Chicoine). La femme dirige également son entreprise, installée à la maison. Bonjour charge mentale! Tourne autour d’elle sa famille : sa mère, Louise (Danielle Proulx), sa sœur et meilleure amie, Éliane (Véronique Cloutier), et son ex, JF (Patrick Hivon).

L'oeil du cyclone Photo : Radio-Canada

Les petits tannants

À partir du vendredi 7 janvier, 20 h

Voici le nouveau jeu familial animé par Pierre Hébert. Adaptation du format d’ITV, What Would Your Kid Do?, qui a fait fureur au Royaume-Uni, Les petits tannants nous présentera chaque semaine trois couples de parents, accompagnés de leur enfant de 4 à 6 ans, qui rivaliseront pour prédire le mieux possible ce que celui-ci fera dans toutes sortes de situations étonnantes.

Les petits tannants Photo : Radio-Canada

Sans rendez-vous

À partir du mercredi 5 janvier, 21 h

Magalie Lépine-Blondeau incarne une infirmière-sexologue dans la fiction Sans rendez-vous. La jeune trentenaire revient au travail après un congé de quelques semaines. L’équipe de la clinique est spécialisée dans les questions de santé sexuelle. Dans cette série, le chemin est préparé pour parler de sujets en apparence tabous, mais importants (diversité sexuelle et de genre, pratiques sexuelles inusitées, ITSS, contraception, dysfonctions sexuelles, travail du sexe, santé sexuelle du couple, etc.).

Les personnages principaux, bien qu’un brin insolites, vivent tous des défis et des souffrances intrinsèques à notre société moderne. En vedette : Stéphane Rousseau, Rachid Badouri, Mylène Mackay, Isabelle Vincent, Mikhaïl Ahooja, Fabiola Nyrva Aladin, Rachel Graton, Stéphane Crête, Luc Guérin, Marie-Ève Beaulieu et Joëlle Paré-Beaulieu.

Sans rendez-vous Photo : Radio-Canada

Survivre à ses enfants

À partir du vendredi 7 janvier, 21 h

Trois familles sont au cœur de la nouvelle comédie Survivre à ses enfants. Ce qui les unit? Une amitié de longue date qui ne s’est (presque) pas effritée lorsqu’elles et ils sont devenus parents. C’est l’humour et la franchise qu’autorise cette amitié de longue date qui leur permet de passer à travers de nombreuses situations. Avec Nadine (Mélissa Désormeaux-Poulin), Kamyar (Mani Soleymanlou), Annie (Catherine Bérubé), Philippe (Mickaël Gouin) et Josée (Anna Beaupré Moulounda).

Mickaël Gouin, Catherine Bérubé, Mani Soleymanlou, Mélissa Désormeaux-Poulin et Anna Beaupré Moulounda Photo : Avanti

Les émissions de retour

1res fois

À partir du jeudi 6 janvier, 20 h

Pour cette cinquième saison de 1res fois, Véronique Cloutier recevra sur son plateau des artistes pour revoir leurs premières fois . Parmi les personnalités invitées de cette nouvelle saison : Christine Beaulieu, France Beaudoin, Pierre-Luc Funk, Charles Lafortune et André Robitaille.

Deuxième chance

À partir du samedi 15 janvier, 20 h

Pour une cinquième saison, la série documentaire Deuxième chance porte à l’écran des histoires de gens qui souhaitent retrouver une personne qui a été significative dans leur vie; revoir cette personne et lui livrer un message est pour eux une façon de boucler la boucle. Avec l’aide de leur équipe chevronnée, les animatrices Marina Orsini et Monic Néron mettent tout en œuvre pour accompagner ces quêtes humaines.

Les mecs

À partir du mercredi 5 janvier, 21 h 30

Le quatuor de cinquantenaires est de retour pour une deuxième saison dans la comédie dramatique Les mecs. Alors que Christian (Christian Bégin) tente de s'adapter aux nouveaux dogmes de la vertu universitaire, l'arrivée de Martin (Normand Daneau) comme nouveau réfugié sentimental, en plus de Simon (Alexis Martin), déjà bien installé avec ses manies, théories et combines, provoque de nouveaux remous dans la maisonnée. Étienne (Yanic Truesdale) est en quête de l’amour.

Également en vedette : Nathalie Malette, Pascale Bussières, Alexandre Nachi, Béatrice Picard et Catherine Renaud, Lynda Johnson, Julie Ménard et Isabel Richer

Les émissions qui se poursuivent