5 lutins dans sa cuisine

Voici ses choix.

Le repas de rêve de Marina Orsini

Entrée : tartelettes de betteraves et de chèvre

Marina était très intriguée par cette recette proposée par la cheffe Émilie Rizzetto.

J’adore la betterave, mais toujours froide, souvent en marinade ou en condiment. Marina Orsini

Tarte tatin à la betterave

Cette tarte de betteraves chaudes, d’oignons caramélisés et de chèvre passe le test haut la main.

Heureusement que les lutins s’occupent de tout. Les betteraves, ça tâche! Et la mandoline, ça nous fait peur.

Plat principal : poulet en croûte de sel

C’est un plat assez spectaculaire que Marc de Canck a préparé avec Marina sur le plateau de 5 chefs dans ma cuisine.

Une bonne farce pour le poulet en croûte de sel

La croûte de sel est une technique traditionnelle pour cuire un poulet comme dans une cocotte.

Dessert : bûche de Noël chaï et agrumes

La première fois que Marina a fait une bûche de Noël, c’était avec Patrice Demers, l’an dernier à l’émission.

Montage de la bûche de Noël chaï et agrumes

Elle a été séduite par l’idée de revisiter ce traditionnel dessert en y incorporant des épices chaï et un sirop d’agrumes.

Les convives à sa table

Un repas de rêve est toujours meilleur en bonne compagnie. En prime, les lutins offrent donc à Marina Orsini de faire apparaître trois personnes improbables qui s’assoiront autour de sa table (personne décédée, personnalité qu’elle admire, personnage déjà interprété, etc.)

Ses parents

Sans surprise, l’animatrice choisit d’abord ses défunts parents.

Ceux et celles qui suivent Marina sur ses réseaux sociaux ou à la télévision savent à quel point elle était proche de sa mère. Elle parle encore souvent d’elle, huit ans après sa mort. Son père est mort en 1990, alors que Marina Orsini était en plein tournage des Filles de Caleb.

Dans une vidéo d’archives diffusée à l’émission spéciale réveillon des Enfants de la télé, on peut justement voir Marina et sa mère cuisiner une lasagne avec Ricardo en 2005.

Métier d'Art et traditions culinaires

Gageons que ce serait des retrouvailles fortes en émotions.

Lucille Teasdale

Sa troisième invitée serait Lucille Teasdale.

Lucille Teasdale se prépare à opérer un patient. Photo : Fondation Teasdale-Corti

Marina Orsini a incarné cette chirurgienne montréalaise, qui a fondé un hôpital en Ouganda, dans Dr Lucille : un rêve pour la vie (2001). Le tournage de ce téléfilm est un des pans très importants de sa vie, selon ce qu’elle raconte dans le balado La vie est belle.

La comédienne a bien failli rencontrer Lucille Teasdale à l’époque du tournage, mais la médecin est morte avant que le rendez-vous n’ait lieu. Marina Orsini admire grandement le cran et le grand cœur de cette femme et de son conjoint, Piero Corti, dont l’hôpital continue à ce jour de soigner le peuple ougandais et de former du personnel de la santé.

5 chefs dans ma cuisine, de retour le 3 janvier à 11 h 30 sur ICI Télé.