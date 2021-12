Gourmandise, cuisine solo et antigaspillage

À l’émission Savourer, Geneviève O’Gleman et ses invitées échangent leurs trucs, conseils et astuces pour cuisiner de façon simple et agréable en solo.

Cuisiner tous les jours, c’est déjà un défi, mais cuisiner tous les jours quand on habite seul, c’est un double défi. La préparation, les achats, la cuisine, la vaisselle : on ne peut pas partager les tâches, il faut tout faire. Geneviève O’Gleman

Recette de plaque de tofu et de poulet à l’asiatique Photo : O'Gleman Média / Maude Chauvin

Quelques trucs pour se faciliter la vie

- Adopter l’autocuiseur.

- Rôtir une grande quantité de légumes sur une plaque au four. On pourra les intégrer aux recettes de la semaine : soupes, potages, sautés, etc.

- Être flexible et remplacer un ingrédient d’une recette par celui qu’on a dans le frigo (un poivron rouge au lieu d’un poivron jaune, par exemple).

Recette de soupe et salade à l'asiatique de Savourer par Geneviève O'Gleman Photo : O'Gleman Média / Maude Chauvin

Vive les coups doubles!

Cette formule, efficace et antigaspillage, consiste à utiliser les mêmes ingrédients pour créer deux recettes différentes. Geneviève suggère deux scénarios – donc quatre recettes – plutôt réjouissants!

- Soupe et salade à l’asiatique

- Tacos de poisson et apéro à la mexicaine

De nouvelles habitudes à instaurer : - Préparer des conserves avec des camarades. - Se jumeler avec un ou une collègue de bureau pour se partager les achats quand il y a des aubaines sur les formats familiaux. - S’inscrire à des groupes d’achat pour certains aliments. - S’inspirer de livres de recettes ou d’émissions de cuisine.

Recette de gâteau à la mangue dans une tasse Photo : O’Gleman Média / Maude Chauvin

Prière de ne pas oublier le dessert!

Geneviève O’Gleman fait remarquer que très peu de recettes de desserts ont été conçues pour les personnes qui mangent seules. Elle y remédie avec son gâteau à la mangue dans une tasse, présenté en deux versions de cuisson, dont une qui ne prend que deux minutes au micro-ondes.

Pour que manger soit agréable, même quand on vit en solo

Se préparer une assiette appétissante aux aliments colorés rendra le repas encore plus plaisant. On ferme la télé, on dresse la table et on profite du moment jusqu’à la dernière bouchée! Inviter des gens et cuisiner pour eux est également une bonne façon de varier les plaisirs de la table.

