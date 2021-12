Entre deux mondes avec Patrick Emmanuel Abellard

Entre code de conduite respecté à la lettre, douce sensibilité et volonté de bien faire : jusqu’à quel point peut-on rester fidèle à ses convictions?

Patrick Emmanuel Abellard incarne Patrick Grimard dans Plan B. Il est le policier parfait sur papier. Il est gentil, il est intègre, il est à l’écoute des besoins des autres, mais il a parfois du mal à sortir des sentiers battus. La loi, c’est la loi, et rien ne saurait le faire déroger à son sens de l’éthique et du devoir. Dans un monde où la limite entre le bien et le mal est parfois étroite et où certaines situations peuvent demander de rogner un peu sur ses principes, où doit-on se placer quand on est un policier de cœur et de conviction? Des dilemmes moraux sont au rendez-vous pour ce personnage cartésien.

Vous avez troublé la paix, Monsieur, on a le droit d’intervenir.

Notre job, ce n’est pas de faire peur au monde, c’est d’appliquer la loi. Patrick Grimard (Patrick Emmanuel Abellard) dans Plan B

Patrick (Patrick Emmanuel Abellard) Photo : KOTV/DANNYT

– Quel a été le défi pour incarner Patrick dans Plan B?

Je dirais que le plus grand défi a été la forme physique dans laquelle je me suis mis pour me sentir à ma place dans ce rôle. Une heure de cardio par jour, tous les jours.

– Le personnage de Patrick est empathique et doté d’une oreille attentive. En quoi avez-vous des points communs avec votre personnage?

Je me sentais très proche de ce personnage psychologiquement et émotionnellement. J’ai donc simplement essayé d’être le plus authentique possible. Je crois, comme lui, que l’empathie et l’écoute sont des atouts indispensables. J’essaie du mieux que je peux, tous les jours, d’épauler les gens autour de moi sans jugement ni attente. C’est comme ça que j’imagine Patrick Grimard. Une chose que je respecte chez lui, justement, c’est sa façon d’avoir de fortes convictions et de vouloir mettre sa vie en danger pour les autres, tout en ayant un sens assez clair de ses valeurs. J’essaie aussi de refléter cette disposition dans ma propre vie. Je terminerais en disant que je pense que nous avons tous les deux du bon goût en ce qui a trait aux femmes.

– Si vous invitiez votre personnage de Plan B à un souper de famille, en quels termes le présenteriez-vous?

Je le présenterais sûrement comme un de mes grands chums, Pat Grimard, ou le frère jumeau que j’ai toujours voulu avoir.

– Avez-vous un secret de plateau à nous raconter?

Anne-Élisabeth Bossé est une actrice de feu, mais ça, tout le monde le savait déjà. Patrick Emmanuel Abellard

Mylène (Anne-Élisabeth Bossé) Photo : Radio-Canada

– Dans Plan B, Patrick est plutôt calme et posé. Parallèlement à ce rôle, vous incarnez King Dave au théâtre Duceppe. C’est une composition émouvante et puissante. Est-ce que votre préparation physique et mentale pour Plan B a été très différente de celle pour King Dave?

Je dirais que physiquement, étant donné que je fais un show de 1 h 40 pour King Dave, j’ai gardé l’habitude de faire pas mal de cardio pour pouvoir porter ce show-là avec intensité du début à la fin. Mentalement, c’est un autre processus. Ça me demande des parties de moi quand même assez différentes. Je puise dans une partie de moi que je passe la plupart de mon temps à garder sous verrous.

Dave est, dans certaines facettes de sa personne, une ancienne version de moi qui a grandi et est devenue Patrick Grimard (Abellard). Patrick Emmanuel Abellard

– Il y a tout un volet philosophique dans Plan B sur le pouvoir qu'on a de changer nos vies ou celles des autres. Seriez-vous tenté de modifier le passé ou êtes-vous d’avis que tout arrive pour une raison?

Je pense qu’il y a des choses que j’aimerais peut-être changer de mon passé, mais ce que je retiens de Plan B, c’est qu’on peut revenir en arrière en se disant qu’on sait mieux comment naviguer notre vie, mais la réalité reste que ce que nous sommes nous suit partout où nous allons.

Ce que je comprends de ma vie, c’est que seul le changement psychologique, conscient et peut-être même spirituel que je fais dans le présent me permet de voyager dans le futur et me donne l’occasion de m’offrir de meilleurs dénouements. Patrick Emmanuel Abellard

– Vous avez joué dans plusieurs séries policières (District 31, Unité 9, Faits divers…) et participé à Tales From the Hood 3, produit par Spike Lee. Est-ce que la rue, la justice économique et sociale et les questions de rapports entre les classes vous guident dans vos choix de carrière?

Je crois que la chose qui a mené à mes choix de carrière au début, ça a été le fait de vouloir vivre de ce métier. Donc beaucoup de ces castings reflètent plus les occasions offertes à moi en début de carrière plutôt qu’un choix basé sur mes valeurs.

J’espère que ma carrière continuera d’évoluer et de m’offrir bien des choix comme elle le fait présentement. Mais la disparité économique et sociale me tient beaucoup à cœur dans ma vie personnelle et lorsque je peux jumeler mes convictions personnelles et professionnelles et montrer cette réalité dans mes personnages et à l’écran, c’est un gros bonus pour moi. Patrick Emmanuel Abellard

Où voir Plan B?

– Les saisons 1 à 3 sont sur ICI Tou.tv.

– Les biographies des personnages principaux sont à découvrir sur la page de l’émission.