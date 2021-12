Tout un Noël avec les Morency

Après 50 ans de tradition dans la maison familiale de Saint-Sacrement, François tente de convaincre Jean-Pierre de tenir le réveillon dans son condo de Montréal. J.-P. gardera un œil sur la planification de cette soirée où l’absurde et l’émotion seront au rendez-vous.

Voyez l’épisode spécial Temps des Fêtes

Émission spéciale des Fêtes

Deux nouvelles vidéos en cadeau

De nouvelles gaffes de tournage survenues durant cette quatrième saison.

Gaffes de tournage de la 4e saison (2e partie)

Coupé au montage : ni oui ni non

Dans cette hilarante vidéo exclusive, François et Stéphanie jouent à ni oui ni non avec Gisèle et Roch. Mine de rien, Gisèle est particulièrement forte à ce jeu...

Extrait exclusif : Ni oui, ni non

Trois épisodes de Noël de Discussions avec mes parents

Les festivités se poursuivent dans la famille Morency.

Lundi 13 décembre à 19 h 30 (émission spéciale de Noël de la saison actuelle)

Lundi 20 décembre à 19 h (en rediffusion : émission spéciale de Noël de la saison 2)

Jeudi 30 décembre à 19 h 30 (en rediffusion : épisode du jour de l’An de la saison 3)

Une 5e saison en 2022

Discussions avec mes parents sera de retour pour une cinquième saison l’an prochain avec 13 nouveaux épisodes.