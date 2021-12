Les Fêtes sont commencées grâce aux Enfants de la télé!

Pour cette grande tablée de l'émission spéciale de Noël, le temps des Fêtes passe avant tout par le plaisir de la table, mais la musique et les rassemblements familiaux occupent aussi une grande place.

Rire, lasagnes et belles traditions chez Ricardo

Dans ce segment, Ricardo passe d'un fou rire avec Marina aux émotions et yeux humides en parlant de sa grande fille. Et la famille reste à l’honneur : Marina cuisine une lasagne avec sa mère chez Ricardo.

Métier d'Art et traditions culinaires

Marina Orsini et les beaux souvenirs des Filles de Caleb (la belle brume d’Ovila); Nathalie Simard qui chante avec Fernand Gignac et qui nous accueille au fameux Village de Nathalie; Christine lamer qui fait le rire de la légendaire Bobinette; Joël Legendre en compagnie de sa regrettée amie Nicole Martin; Boucar Diouf déguisé en père Noël qui nous offre une anecdote; France Beaudoin qui présente les dessous du jour de l’an d’En direct de l’univers; Yves Lambert et son rigodon... Cette heure de télé est comme un gros bas de Noël rempli de surprises qui font très plaisir à voir. Nathalie Simard le résume bien : J'ai 4 ans aujourd'hui en voyant tout ça! Et nous aussi!

Et qui dit Noël dit… père Noël!

Les enfants de la télé reçoivent pour la première fois le père Noël à l’émission. Et pour l’occasion, l’équipe a déniché des images d’archives très divertissantes d’hommes qui passent des auditions pour le rôle du père Noël. Ho, ho, ho!

Le Père Noël

Toute l’équipe vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes avec les gens qui vous sont chers!

Ma mère dit souvent : bien avant les médicaments et les docteurs, l’humain est le meilleur remède pour son prochain. Boucar Diouf

Bien dit! Santé!

Les enfants de la télé, de retour le mercredi 5 janvier à 20 h