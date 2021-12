Regardez le documentaire Elisapie : faire face à la musique

Quel documentaire touchant! On peut y suivre la chanteuse inuk Elisapie Isaac dans la création de son album The Ballad of the Runaway Girl. C’est une quête artistique, mais aussi personnelle et identitaire alors qu’elle est en dépression post-partum tout en essayant de comprendre les liens qui l’unissent à sa mère biologique. En prime : contemplation et ravissement devant les magnifiques paysages de Salluit.