Le Show du Refuge, le dimanche 19 décembre à 20 h sur ICI Télé.

Sur scène : Marjo, David Goudreault, Jacques Michel, Dramatik, Lyne Fortin, Angèle Dubeau, Kim Richardson, Marie-Christine Depestre, Lulu Hughes, Breen LeBoeuf et Élizabeth Blouin-Brathwaite.

Dan Bigras et plusieurs artistes Photo : Radio-Canada/Laurence Labat

Le Refuge des Jeunes est un lieu où peuvent aller – de jour, de soir ou de nuit – de jeunes hommes âgés de 17 à 25 ans. Sous ce toit, ils trouvent un accueil chaleureux et ont accès à des biens et services relatifs aux besoins de base (lit, repas, produits d’hygiène personnelle et de premiers soins, etc.), à un suivi psychosocial et à un logement social avec soutien communautaire. Depuis 1989, ce sont plus de 21 000 personnes qui y ont été accueillies.

Appel à la générosité

Appel de dons : le show du Refuge 2021

Regardez le Show du Refuge

Le dimanche 19 décembre à 20 h sur ICI Télé

Passez à l’action